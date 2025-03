Elecciones 2025: cuáles son los candidatos de Evolución de Martín Lousteau en CABA

Este sábado 29 de marzo vence el plazo para presentar las listas de candidatos para las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo ante el Tribunal Electoral de CABA. El frente Evolución de Martín Lousteau no llevará al senador nacional como candidato a legislador porteño. En esta oportunidad prefirieron elegir a la exdirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) , Lucille Levy, para encabezar la lista.

Lucille Levy.jpg Levy fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas entre 2017-2018. @lucillelevy / Instagram

Durante 2024, se constituyó en una de las principales voces estudiantiles contra el ajuste presupuestario a las universidades que impulsó el gobierno de Javier Milei. “En las universidades públicas no hay motosierras, hay libros; no hay fake news, hay conocimiento; no hay trolls, hay estudiantes”, dijo recientemente en un artículo de su autoría publicado en Infobae.

Junto a la izquierda y el peronismo, fue una de las impulsoras del reclamo por el Boleto Estudiantil Universitario en CABA, aprobado a fines del año pasado en la Legislatura porteña. Luego de cumplir su mandato a fines del año pasado, Levy dejó su cargo como titular de la FUBA y desde mediados de marzo se desempeña como Consejera Superior de la UBA. En paralelo, trabaja en la auditoría externa de la filial argentina de PWC.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulalevy/status/1902701215567245499?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1902701215567245499%7Ctwgr%5Eb4e19e7ec45971f1cc71dd68e306de38200969a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Felecciones-ciudad-martin-lousteau-no-sera-candidato-y-lucille-levy-extitular-la-fuba-encabezara-la-lista-evolucion-n6128107&partner=&hide_thread=false UNIVERSIDAD EN JAQUE: el desfinanciamiento de la universidad pública está afectando el futuro de nuestro país.



Estoy segura de que priorizar la inversión en educación es clave para asegurar un futuro mejor y más justo para todos.



Lee más en mi notahttps://t.co/J4uqLRFo4K — Lucille Levy (@lulalevy) March 20, 2025

Actualmente, la UCR Evolución cuenta en el parlamento porteño con un total de ocho (8) bancas, de las que pondrá en juego tres (3). El desafío de Levy será lograr reafirmar al espacio como una alternativa al oficialismo macrista, sin la figura de Lousteau de por medio, quien compitió contra Jorge Macri en las internas de JxC en 2023 y perdió por mínimo margen (1,5%)

Cuándo serán las elecciones legislativas en CABA

La elección en CABA se llevará a cabo el domingo 18 de mayo. En este proceso, los 2.526.676 ciudadanos empadronados según el último registro, podrán elegir a 30 de los 60 legisladores que conforman la legislatura porteña.

Desde el Gobierno destacaron que la ciudad ya cuenta con un Tribunal Electoral propio, creado hace algunos años, pero que formará parte de las elecciones por primera vez en 30 años.

El cronograma electoral de CABA establece el cierre de alianzas partidarias para el miércoles 19 de marzo, mientras que el plazo para la presentación de candidaturas vencerá el sábado 29 de marzo. A partir de esta última fecha, se conocerá con certeza cuáles serán los espacios políticos y los candidatos que competirán en las elecciones porteñas de 2025.