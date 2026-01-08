Después de una larga y exitosa carrera, ¿de cuánto es la fortuna de Beyoncé en 2026?

La artista norteamericana tiene talento, estrategia y visión empresarial, lo que le generó ingresos millonarios que la dejan entre los más ricos.

Con más de dos décadas en lo más alto de la industria musical, la cantante estadounidense logró trascender el escenario y construir un imperio propio. Su nombre ya no sólo se asocia a los temas virales y giras, sino también a negocios que marcaron un antes y un después en su vida.

El reconocimiento internacional de Beyoncé llegó acompañado de su increíble independencia creativa y control total sobre sus proyectos. Ese camino explica por qué, hoy en día, su patrimonio creció tanto.

Beyoncé Knowles-Carter nació en Houston, Texas, y dio sus primeros pasos en la música durante los años noventa . Su salto a la fama se produjo como integrante del grupo femenino Destiny’s Child , uno de los grupos más exitosos de su generación. Tras la disolución de la banda, ella empezó una etapa solista que la volvió en un ícono a nivel mundial.

A lo largo de los años, su figura creció más allá de lo artístico . Siempre mantuvo una imagen cuidada y un mensaje propio, se convirtió en referencia cultural, con un gran peso en los debates sociales y en la industria del entretenimiento.

El lanzamiento de Dangerously in Love en 2003 le dio inicio a una trayectoria solista llena de premios y ventas millonarias. Con cada disco, las giras internacionales pasaron a ser uno de los pilares de sus ingresos, con cifras récord en recaudación.

En 2008, creó Parkwood Entertainment, su compañía de producción, desde donde gestiona álbumes, conciertos y videos musicales. Esta estructura le permitió manejar cada detalle de su obra y obtener mayores beneficios. En 2023, la gira Renaissance World Tour reunió cerca de 600 millones de dólares. Después, el álbum Cowboy Carter amplió su alcance artístico hacia la música country.

El lado empresarial de Beyoncé se expandió con proyectos como Ivy Park, su marca de indumentaria deportiva, y más tarde Cécred, enfocada en el cuidado capilar. Además cuenta con SirDavis Whisky, una incursión en el sector de bebidas premium.

Fortuna de Beyoncé en 2026

Según estimaciones de Forbes, el patrimonio neto de la artista llega a los 780 millones de dólares. Un punto a tener en cuenta es el control de su obra, que le asegura regalías constantes por reproducciones, licencias y acuerdos comerciales. A esto se le agregan contratos publicitarios y colaboraciones con diversas firmas.

Con casi tres décadas de trayectoria, su recorrido muestra cómo el talento puede ir de la mano con los negocios.