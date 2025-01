Duro golpe para Coca-Cola: retira productos por exceso de clorato

No es la primera vez que la firma pone en riesgo la salud de sus consumidores.

La fuente de la contaminación se identificó en una instalación de tratamiento de agua en la planta de Coca-Cola en Gante, Bélgica. En este marco, la compañía pidió a los consumidores que no consuman los productos afectados y a que los devuelvan al punto de compra para obtener un reembolso.

Esta no es la primera vez que Coca-Cola enfrenta problemas relacionados con la seguridad. El año pasado, la compañía retiró más de 26 millones de botellas del mercado austriaco. En aquel momento la firma detalló en un comunicado: "No se puede descartar que haya pequeños trozos de metal en un número muy limitado de botellas de PET de 0,5 litros debido a un error técnico en la producción. Aconsejamos no consumir los productos potencialmente afectados debido a un posible riesgo para la salud".