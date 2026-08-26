El fenómeno Betano en el Mundial 2026: la estrategia que dominó la conversación futbolera en Argentina + Agregar ámbito en









Con una red masiva de creadores, experiencias presenciales y activaciones virales, la marca de apuestas deportivas en línea consolidó su liderazgo durante la cita máxima del fútbol.

El principal motor de interacción con la audiencia fue la posibilidad de acceder a entradas para ver a la Selección Argentina.

Betano, la marca premium de apuestas deportivas y juegos online de Kaizen Gaming, consolidó su posicionamiento en el mercado argentino tras desplegar una ambiciosa estrategia durante el Mundial 2026 como sponsor oficial de la Selección Argentina y Promotor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputó en EEUU, México y Canadá.

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La consolidación se logró a través de tres pilares clave: cobertura masiva con creadores, experiencia inmersiva para los hinchas y la viralización no planificada de un personaje que mutó de la intriga al meme, demostrando cómo convertir la conversación digital en un activo de marca de alto valor.

La estrategia digital se respaldó en alianzas clave con influencers referentes como Pablo Castillo, Tomás Mazza y Nati Jota. A través de piezas de alta viralidad, la campaña impulsó el engagement de la marca y generó un crecimiento orgánico inédito en sus canales oficiales.

El principal motor de interacción con la audiencia fue la posibilidad de acceder a entradas para ver a la Selección Argentina. La iniciativa desató un fenómeno de contenido espontáneo generado por los propios hinchas, amplificando la presencia de la marca en redes mucho más allá de las publicaciones oficiales.

Más allá del entorno virtual, Betano llevó la pasión de la Copa del Mundo al plano presencial. La marca transformó el patio de comidas del Abasto Shopping en una "Fan Zone" masiva, donde miles de personas siguieron los partidos de la Selección en pantalla gigante y participaron de dinámicas e interactivas en vivo.

"Creer lo hace real", el claim "CONFIÁ" y el fenómeno del NPC Bajo la premisa de que la pasión por el fútbol es demasiado poderosa para ser simulada, Betano ideó uno de los spots con mayor impacto y conversación en redes. La pieza traslada a un NPC —un personaje predeterminado “de relleno” de videojuego, programado sin autonomía— directamente al mundo real para descubrir qué se siente ser un verdadero fanático. Al ritmo de una melancólica versión de "Mr. Lonely", el protagonista experimenta por primera vez la desbordante atmósfera de un Mundial, combinando emoción y euforia en un viaje que demuestra cómo creer lo hace real. Más que un slogan, "CONFIÁ" se convirtió en el hilo conductor de toda la estrategia. Betano aplicó esa filosofía hacia su propia comunicación: cuando el spot despertó la intriga y el debate inicial en las redes, la marca confió en la audiencia para que se apropie de la historia. Esa postura de escucha activa permitió que la incertidumbre evolucionara hacia un fenómeno cultural masivo. Los usuarios se adueñaron del personaje a través de teorías, humor y un meme colectivo que inundó las plataformas. En las semanas decisivas del torneo, el NPC ya era parte del folklore del Mundial: la gente lo editó en postales de festejos y fotos del vestuario de la Selección, despidiéndolo al cierre del certamen como a una figura más. Una conversación en constante ascenso La estrategia logró ir más allá de la comunicación tradicional de una marca durante un evento deportivo y convertir la conversación generada por los propios usuarios en parte de la experiencia. Para Betano, el Mundial 2026 representó así una oportunidad para profundizar su vínculo con el deporte, el entretenimiento y la cultura futbolera argentina.