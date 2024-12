El millonario del mundo crypto que escondió tesoros valuados en US$ 2 millones y deja pistas para encontrarlos

Cada uno de los cofres escondidos contiene una variedad de objetos valiosos y únicos. Entre los más destacados se encuentran una moneda griega de oro del siglo IV a. C ., una roca lunar extremadamente rara y una tarjeta novato de Michael Jordan de 1986 . Además, hay un broche de diamantes y zafiros que perteneció a Jacqueline Onassis, y unos Bitcoins que actualmente tienen un valor aproximado de US$ 100 mil .

Collins-Black asegura que no hay ningún peligro involucrado en la búsqueda, ya que los cofres están en áreas públicas.

Qué se necesita para participar

Para participar en la búsqueda no hay que ser un experto en acertijos ni tener habilidades especiales. El único requisito es contar con curiosidad, imaginación y perseverancia. Las pistas se encuentran en el libro "There’s Treasure Inside", que está disponible para su compra en el sitio web del multimillonario. Las indicaciones no son excesivamente complejas, lo que significa que cualquier persona con astucia puede embarcarse en esta innovadora propuesta.

Los cofres están escondidos en lugares públicos, a menos de cinco kilómetros de carreteras, y no se encuentran en terrenos peligrosos ni propiedades privadas. Esto hace que la experiencia sea más accesible, sin los riesgos asociados a otras aventuras de este tipo.

Qué pasa si nadie lo encuentra

En el caso de que los tesoros no sean encontrados, Collins-Black ha asegurado que no será un final abrupto para la iniciativa. Aunque no se ha especificado qué sucederá si la búsqueda no tiene éxito, el millonario ha dejado claro que su propósito es compartir su pasión por la aventura y fomentar la curiosidad. El proyecto también tiene el objetivo de inspirar a las personas a explorar y pensar de manera creativa, por lo que incluso si nadie llega a desvelar todos los secretos, el valor de la idea seguirá siendo significativo.

Esta propuesta es un recordatorio de que, para algunos, la verdadera recompensa está en el viaje y no solo en el destino. Además, los objetos escondidos en los cofres tienen un valor que probablemente aumentará con el tiempo, lo que mantiene viva la esperanza de que, algún día, alguien logre desentrañar su paradero.