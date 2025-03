El error que Charlie Sheen jamás imaginó: cómo perdió 40 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos

Charlie Sheen es uno de los actores de comedia más emblemático. El éxito de Two and a Half Men se extendió no sólo a Estados Unidos, sino también a Europa y Latinoamérica. Debido a esto, la vida del actor, no distaba mucho del personaje de la serie. Era uno de los mejores pagos del espectáculo, pero su arrogancia cansó a los directores.