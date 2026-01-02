El multimillonario chino que comenzó con un pequeño emprendimiento y hoy maneja un imperio + Seguir en









Durante años construyó su negocio lejos del foco global. Ese recorrido silencioso explica cómo una idea simple terminó acumulando millones.

Una historia de decisiones graduales y expansión constante que explica cómo un emprendimiento chico logró sostenerse y crecer durante décadas. Foto: Nelson Ching

Durante las décadas finales del siglo XX, el crecimiento económico chino abrió una ventana inédita para los emprendimientos privados. En ese contexto de cambios profundos y consumo en expansión, algunos proyectos mínimos lograron escalar y generar millones, como ocurrió con la trayectoria de Zong Qinghou.

Detrás de su ascenso hubo una mezcla de pragmatismo y disciplina: control de costos, foco en el mercado interno y una expansión que combinó productos, fábricas y alianzas. Su caso condensó un fenómeno más amplio: la consolidación de empresas privadas que crecieron al ritmo de una clase media cada vez más exigente.

Wahaha_Purified_Drinking_Water La expansión del grupo Wahaha combinó producción local, marcas masivas y una red industrial que creció al ritmo del consumo interno chino. Foto: Wikimedia La historia de Zong Qinghou y cómo se convirtió en multimillonario Zong Qinghou nació en 1945 en Suqian (provincia de Jiangsu), aunque su familia era oriunda de Zhejiang. Tras terminar la secundaria, trabajó en una granja de sal en Zhoushan y, en 1979, volvió a su casa por la jubilación de su mamá, que era maestra. Más tarde regresó a Hangzhou, donde consiguió empleo en una escuela local pese a su baja educación formal.

En 1987, compró una tienda de comestibles dentro de una escuela del distrito de Shangcheng y empezó a vender leche. En esa primera etapa, también ofreció refrescos, hielo y artículos de librería. Con dos docentes jubilados, pidió plata prestada para producir bebidas lácteas y sostener la distribución.

El despegue llegó cuando su emprendimiento apuntó a productos pensados para chicos, con una recepción fuerte entre familias que buscaban opciones “nutritivas”. A fines de los 80 y comienzos de los 90, la compañía creció y, en 1991, su planta principal se fusionó con una fábrica de alimentos enlatados de Hangzhou que atravesaba una crisis.

Con el negocio ya consolidado, la empresa amplió el catálogo: sumó nuevos tipos de bebidas y encaró un plan de expansión territorial. En 1994, adquirió grupos insolventes en Sichuan, abrió una fábrica en Chongqing y, más adelante, lanzó su marca de agua pura. En pocos años, el grupo compró decenas de compañías en distintas provincias y se ubicó entre las mayores firmas de bebidas del país. Miles de millones: cuál era el patrimonio de Zong Qinghou Las estimaciones sobre la fortuna personal de Zong Qinghou variaron según la fuente y el momento. En algunos rankings, su patrimonio rondó los 6.000 millones de dólares; en otros, escaló más alto: llegó a ubicarse cerca de 12.000 millones en 2013, cuando figuró como el hombre más rico de China. Más allá del número fino, el dato que explica su lugar entre las grandes fortunas es el mismo: construyó riqueza a partir del crecimiento de Hangzhou Wahaha Group, una empresa de bebidas que pasó de un arranque modesto a operar en una red de fábricas y marcas. Ese recorrido lo convirtió en una referencia obligada cuando se habla de imperios empresariales nacidos desde abajo.

