Impulsar un modelo de negocio sostenible

La apuesta del Banco Galicia ha sido integrar la sustentabilidad a todas sus áreas de operación, tanto ambientales, sociales y de gobernanza, pero no sólo para cumplir con las normativas actuales, sino también para promover y multiplicar el impacto positivo en la comunidad y en el ambiente.

De forma sistemática, planificada y con objetivos a mediano y largo plazo, Banco Galicia viene trabajando en diversos ejes que forman parte de su Inversión Social y Ambiental. De esta forma, no solamente acompaña a diferentes actores sociales, sino que los potencia para lograr su desarrollo.

Comenzando con programas enfocados en la alfabetización temprana, asegurando que los niños y niñas adquieran las herramientas básicas para su futuro escolar. Luego, en la etapa secundaria, acompaña a los estudiantes en su transición a la universidad a través de iniciativas como ACAP, que les permite realizar prácticas preprofesionales en el Banco. En paralelo, apuesta al desarrollo de habilidades tecnológicas y científicas, esenciales para los desafíos del futuro. A través de programas como Entropía, en alianza con la UTN, impulsando el ingreso de más jóvenes a carreras de ingeniería y STEM.

Continuando con la educación superior con el programa de Becas +Futuro, dirigidas a estudiantes del CBC de la UBA, con el objetivo de mejorar la tasa de aprobación y permanencia en la universidad. Potenciamos tu Talento es otro programa fundamental, que brinda becas económicas y tutorías personalizadas a estudiantes universitarios de sectores desfavorecidos de todo el país. Con más de 18 años de trayectoria y en colaboración con más de 24 organizaciones sociales, este programa hizo posible que más 600 jóvenes se conviertan en los primeros universitarios de sus familias, acompañándolos en su formación en universidades públicas de todo el país. Finalmente, cierra el círculo con la inclusión laboral, creando oportunidades concretas para que esos estudiantes puedan acceder a su primera experiencia profesional.

“Al brindar acceso y sostén a jóvenes de bajos recursos, no solo forma profesionales competentes, sino que también muestra el poder transformador que las empresas tenemos en la sociedad”, sostiene Constanza Gorleri, Gerente de Sustentabilidad de Banco Galicia.

galicia 1.png Programa Potenciamos tu Talento.

Otro de los aspectos que impulsa Banco Galicia se relaciona con el cambio climático, ya que trabaja en mitigarlo, adaptarse a sus impactos y liderar la transición hacia una economía baja en carbono a través de la gestión de su huella de carbono operacional, minimizando el impacto de los recursos críticos, compensando las emisiones no evitadas y realizando análisis de Riesgo Ambiental y social de su cartera. Así, durante el 2022 se convirtió en una empresa Carbono Neutral y, en 2024, logró que todas las compañías del Grupo pasaron a ser también neutras en carbono. Esto significa que no solo minimiza sus emisiones, sino que también compensa aquellas que no pueden evitarse.

Otra de las líneas de acción que desarrolla el Banco es el financiamiento sustentable, es decir aquel que pone el acento en el desarrollo económico con crecimiento social y cuidado ambiental. Entre las diversas líneas crediticias con las que cuenta el Galicia, se destacan la emisión de Obligaciones Negociables (ON), es decir instrumentos financieros de deuda e inversión que favorecen el desarrollo productivo.

Además, continúa impulsando su Línea Sostenible para PYMEs, una solución de financiamiento especialmente diseñada para acompañar a pequeñas y medianas empresas que quieran impulsar proyectos con impacto ambiental y/o social positivo, o que implementen buenas prácticas certificadas. Esta línea, disponible para clientes de Galicia que cuenten con calificación crediticia, permite acceder a préstamos sin tope de monto, con plazos de hasta 24 meses y una tasa preferencial del 35% TNA, con el objetivo de facilitar la transformación productiva del ecosistema pyme hacia una economía baja en carbono.

“Galicia es un banco que cree en un mundo donde las finanzas mejoran la vida de las personas. Sabe que sus clientes evolucionan constantemente, y por eso crece con ellos para darles el valor que necesitan y acompañarlos en su día a día”, destaca Gorleri.