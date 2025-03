Juan Cierco, director corporativo de Iberia: "El cuidado del medio ambiente es uno de los grandes retos y preocupaciones"

Juan Cierco (J.C): Durante la pandemia nosotros tuvimos, como todas las compañías aéreas, el 98% de los aviones en tierra, el único 2% de los aviones que volaban eran para traer repatriados ciudadanos que estaban dispersos por el mundo, con medicinas, mascarillas, material sanitario, etc. Entonces nos dimos cuenta que nos habíamos desconectado de nuestros clientes y que necesitábamos recuperar las ganas y ansias de volar para que el negocio volviera a ser una realidad. Y en ese momento la gente no estaba preparada ni mental ni psicológicamente para subirse a un avión. Entonces lo que hicimos fue bajar un avión a tierra. La primera vez que lo hicimos, fue en Madrid, lo hicimos en la calle Velázquez, en el centro de Madrid, y tuvo mucho éxito. Pusimos las cabinas business, la cabina turista premium, economy, le dábamos a la gente de comer en el avión, teníamos el simulador de vuelo y teníamos los uniformes. Entonces pusimos el primer avión que voló en 1927 a Barcelona, una réplica, y a la gente le encantó, empezó a venir, empezó a recuperar otra vez, en ese sentido, la ilusión por volver a viajar. Eso lo tuvimos tres años en Madrid. Y nuestros cuatro mercados de América Latina, más importantes y donde ponemos más capacidad, son Argentina, Colombia, México y Brasil. Luego tenemos un mercado grande que es Estados Unidos, entonces es más extenso. Las únicas tres ciudades del mundo donde Iberia vuela tres veces al día son Buenos Aires, Colombia y México.

Este año además hemos aumentado un 18% la capacidad en Buenos Aires respecto al 2024. Volamos tres veces al día y llevamos 2.000 personas, en un vuelo directo de nuestros mejores aviones que son 35-40% más eficientes que la flota más antigua, Se están dando todas las circunstancias para que el mercado argentino siga siendo uno de nuestros principales. Argentina fue, como recordaréis, el primer destino en América Latina de Iberia. El año que viene se cumplen 80 años del primer vuelo Madrid-Buenos Aires, que fue un vuelo muy divertido, tardábamos tres días en llegar, no como ahora, 12 horas. Parábamos en El Sáhara, que eran unas islas que en la época ya pertenecían a España, aunque eran marroquíes, ahí se construyó un parador, un hotel para atender a los pasajeros de Iberia que hacían escala y como el avión no tenía suficiente capacidad para llegar a autonomía, parabas primero en Brasil, después en Montevideo y aterrizabas tres días después en Buenos Aires. Y la verdad es que fue el primer destino de Iberia cruzando el Atlántico.

Periodista: Esta semana firmaron una alianza con Aerolíneas Argentinas. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

J.C: Utilizar palabras grandilocuentes no me gusta. Pero creo que estoy de acuerdo si lo podemos calificar de histórico, por un motivo muy concreto, porque la aviación se ha convertido ahora, como decíamos después de la pandemia, en una experiencia. Antes tú viajabas por necesidad, tú viajabas porque tenías que hacer un negocio, porque querías ver a una persona, porque querías trasladarte de una a otra. Ahora ya, tú cuando viajas, exiges vivir una experiencia diferenciadora. Y tú tienes, como Aerolínea, la responsabilidad que tienes en el trato con el cliente, tienes que intentar facilitar al cliente la mejor manera posible de viajar. Ya es bastante incómodo viajar a veces, llegar al aeropuerto, los controles de seguridad, tienes que llegar dos o tres horas antes el embarque, la maleta, etc. Si tú encima no haces fácil la experiencia del viajero, el viajero pues o le cuesta más viajar o no tiene la misma ilusión o motivación. Entonces este acuerdo es muy importante. Ya lo teníamos, por ejemplo, en México con Aeromexico, lo teníamos con Viva Aerobús, lo tenemos también en Colombia con Avianca, lo tenemos en Chile con Latam.

Lo que te permite es, en un solo clic, tú te metes hoy en la web de Aerolíneas, en la web de Iberia, y te puedes comprar un boleto que sea Buenos Aires, Madrid, Barcelona. Antes tenías que comprarte el Buenos Aires-Madrid, luego el otro tramo aparte, Madrid-Barcelona, que podía ser con Iberia o con cualquier otra aerolínea que volara a Barcelona-Madrid. Y eso hacía más caro el billete, menos friendly y más difícil la experiencia para el viajero. Entonces ahora lo que hemos conseguido con el acuerdo es que hay 37 ciudades que Aerolíneas te conecta en Argentina para viajar una vez aterrizas en Buenos Aires, e Iberia le ofrece al viajero argentino 29 ciudades en España para lo mismo.

Incluso no tienes ni siquiera que volar el mismo día. Nosotros tenemos un proyecto en Madrid que se llama Hola Madrid Stopover, que tú te puedes quedar unos días en Madrid, hay descuentos en hoteles, en rentacar, en compras en el Corte Inglés, en espectáculos. Y los argentinos lo usan un montón, son el tercer mercado del mundo que más usa el stopover.

Periodista-¿Cuál es el ranking de destinos más visitados?

J.C: nosotros decimos que Madrid es la puerta de entrada de Europa, no solo de España, sino también para conectar con todos los vecinos que tenemos en Europa. Porque los argentinos después de Madrid y Barcelona, a donde más van es a Italia, (Roma y Milán), Francia y Reino Unido. Esos son los destinos europeos que más les atraen a los argentinos.

Periodista: ¿Cómo aplican la inteligencia artificial en Iberia?

J.C: La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en todos los aspectos. Para el revenue management, para la aplicación de la elección de los destinos, para el mantenimiento de aeronaves, para la programación. Yo tengo un amigo que lo dice exageradamente, yo no sé si todavía estamos ahí, pero que tú a lo mejor te quieres meter en la página web para volar a Roma y a través de la inteligencia artificial la máquina te va a convencer de que a tu lugar de Roma vayas a París, porque te van a empezar a mandar mensajes y a explicar por qué es mejor que este año vayas a París que a Roma, aunque a ti te apetezca ir más a Roma que a París. Entonces, yo siempre digo, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y tenemos que ser capaces de utilizarla en beneficio propio, pero también en beneficio del cliente, pero sin olvidarnos de la inteligencia natural, humana, porque que es importante el sentido común, la empatía, la complicidad, entonces hay que encontrar el equilibrio en que a la hora de establecer los mecanismos de la inteligencia artificial se adapten a las necesidades del sentido común del cliente, del pasajero, del viajero, etc. Y por el momento nosotros sí estamos con muchos programas de inteligencia artificial, sobre todo en la dinámica, lo que no se ve por debajo de la operación para hacer que sea más eficiente, sea más ágil, en todos los sentidos, para que la aerolínea sea más puntual, para que las aeronaves estén mejor atendidas, para que el cliente esté mejor servido, etc. Pero sin olvidarnos también de que detrás hay 10.000 personas. Nosotros en los últimos años hemos sido, y este año lo estamos recuperando, la aerolínea más puntual del mundo y más puntual de Europa. Y eso es un éxito, además de utilizar bien las herramientas de las que disponemos en crear la inteligencia artificial del compromiso de los empleados.

Nosotros siempre decimos que tenemos un círculo virtuoso en Iberia que si no funciona uno de los cuatro ejes de ese motor, no funciona bien. Uno es que tenemos que ser rentables. Si la compañía no es rentable, evidentemente, no puedes invertir ni puedes apostar por el futuro de desarrollarte porque si pierdes dinero lo más fácil es que acabes cerrando y eso no puede ser. Dos son los clientes, que tienes que cuidarles y tienes que intentar que repitan, no solo que vuelen con una privada, sino que repitan y para eso les tienes que dar el mejor servicio posible. Tres son los empleados, que tienes que dedicarles atención, calidad de vida, que estén orgullosos de pertenecer al equipo Iberia. Y cuatro es la sociedad, y el impacto social positivo de la aviación. Si cualquiera de esas cuatro ruedecitas se bloquea, el círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso y no funciona.

Periodista: ¿Y desde la empresa, qué están haciendo para cuidar el medioambiente?

J.C: Ese es uno de los grandes retos y de nuestras grandes preocupaciones. Por estos lados, todavía creo que somos menos exigentes o rigurosos de lo que somos en Europa. Tenemos que trabajar muy seriamente para proteger el planeta y desde la aviación lo estamos haciendo. Hay dos maneras de intentar ser menos contaminantes: una es la renovación de los aviones. Por ejemplo, el 350, contamina entre un 35% y un 40% menos que un avión de la vieja generación. Renovar la flota, y los aviones es muy caro, pero es un ejercicio muy importante para mejorar el medioambiente. Y dos, hay unas alternativas que ahora mismo están muy lejanas de poder convertirse en realidad, que es volar con hidrógeno o eléctrico. Se están trabajando con los productores de aviones en esa tendencia, pero ni la autonomía de las baterías eléctricas ni desde luego el hidrógeno te permite, ni que sean aviones grandes, ni te permiten cruzar el Atlántico, ni te permiten llevar a mucha gente.

La única manera de intentar hacer la aviación mucho más sostenible es con un combustible que se llama SAF, que en inglés es Sustainable Aviation Fuel, que es un combustible que se obtiene de residuos urbanos, residuos forestales, de aceite usado, de energías renovables, que ya se puede producir y fabricar y que te garantiza un 80%menos de emisiones. Eso los aviones, los motores de los aviones, ya están preparados para poder consumirlos. Entonces todos los países deberíamos centrarnos mucho en eso, para producir el volumen suficiente, para que no sea tan caro. Se está usando, pero es 4 o 5 veces más caro que el combustible normal. Y el volumen de producción es muy escaso todavía.

Entonces se produce muy poco, y lo poco que se produce es carísimo. Entonces ahora mismo te exigen que todo vuelo lleve un 2% de SAF. Se puede mezclar con el combustible tradicional y eso hace que este año, por ejemplo, el costo del combustible en las aerolíneas europeas vaya a ser entre u$s 250 y u$s300 millones más caro. Un 2% te lo puedes permitir, pero en 2030 la exigencia es un 6% y en el 2050 el propósito y el objetivo es que sea emisiones netas cero. ¿Eso qué significa? Que el combustible se produce a gran volumen y baja el precio o que volar va a ser mucho más caro. De hecho, lo que estamos pidiendo a las aerolíneas europeas, a la Comisión Europea, es que alarguen los plazos y rebajen las exigencias. Porque esas exigencias no existen en los mercados asiáticos, no existen en Latinoamérica, no existen en Estados Unidos. Si nos ponen una fase de competitividad con ellos, hay desventaja.

Periodista: ¿Todavía no lo trasladaron a costo de pasaje?

J.C: Por el momento no, pero va a ocurrir. Al final lo que hemos conseguido en estas últimas décadas es que la aviación se haya democratizado. Las low cost, permiten que personas que antes no podían volar porque los pasajes y los boletos eran muy caros, ahora sí puedan. Pero si al final vamos a tener que trasladar los costos del combustible a los pasajeros, la aviación va a volver a ser reservada para una élite. No va a ser una aviación democratizadora y eso le va a pasar al turismo. El 82% de los turistas que llegan a España, que este año van a acercarse a los 100 millones de turistas, lo hacen en avión. Si a ese 82% le subes las tarifas de los aviones, muchos de ellos van a dejar de venir a España y se van a ir a otros países donde no tienen la exigencia del combustible sostenible. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio para que siga viniendo la gente sin que tenga que pagar mucho más. Y en eso estamos ahora, es el gran reto que tiene la aviación en los próximos años.

Periodista: Una pregunta más local de Argentina: acá el gobierno está impulsando la desregulación aerocomercial y una de las cosas que implica es que puedan venir todas las compañías que quieran a operar. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

J.C:. Nosotros creemos en la libre competencia. (28:43) Yo creo que una compañía aérea cuando hace bien los deberes puede competir con cualquiera. España es probablemente de Europa el país de cielos más abiertos. Ahí tú llegas y puedes volar donde quieras, como quieras. Iberia es un enemigo potente. Si tú vienes de fuera y te instalas en España para competir contra Iberia pues normalmente no digo que vayas a perder siempre, a veces puedes ganar pero vas a competir muy duramente porque está muy instalada. Entonces a mí el que se abra el mercado, en este caso aquí en Argentina o en otros países, ni me asusta ni me preocupa.

Lo que tienen que hacer las aerolíneas locales y las autoridades locales es bien los deberes para que si vienen de fuera tengan las herramientas suficientes para poder competir. Y todo te abre, te da apertura y te da riqueza. Lo único que tiene que hacerse es con sentido común, es decir, por ejemplo nosotros estamos trabajando también con el gobierno argentino y con las autoridades aeroportuarias en la posibilidad de que algunos de nuestros vuelos que aterrizan en Ezeiza puedan hacerlo en Aeroparque.

Volar se ha convertido en una experiencia, no en una necesidad. Hay un estudio de Boston Consulting Group que dice que viajar era la 10 o 12 prioridad del ser humano a la hora de decidir qué quería hacer con su vida. Ahora, se ha convertido a una de las primeras. Antes preferías comprarte un carro, antes que irte de vacaciones. Ahora la gente prefiere irse de vacaciones. En pandemia eso cambió radicalmente. Eso te obliga a hacer las cosas fáciles, que todo sea más sencillo. Por eso la conectividad en el turismo es clave. Cuánto más fácil sea para una persona conectar, más economía se mueve, más empleo se crea. El dinero del turismo se va permeando mucho de una manera muy extendida por el país. No son tantas industrias que consiguen eso. El turismo es transversal.

Periodista: ¿El mercado global en qué situación está?

J.C: A nivel demanda no estamos notando ninguna reducción, estamos muy vigilantes con la situación geoestratégica del mundo. Ahora mismo las perspectivas que tenemos siguen siendo muy positivas, de crecimiento. En Argentina, el crecimiento del 2024 al 2025 va a ser de un 18%, que es un crecimiento altísimo. En aviación normalmente crecer más de dos dígitos es difícil. Y el crecimiento global de toda Iberia va a ser de un 4%. En aviación hay que estar reinventándose constantemente, porque hay muchos factores externos que no podemos manejar.

Periodista: ¿Hay planes de inversión para este año?

J.C: El 17 de junio presentamos el plan de vuelo 2030. Se trata de un plan de vuelo muy ambicioso que va a contener todos los proyectos de inversión, de desarrollo, de llegada de nuevos aviones para la próxima década y va a ser una inversión muy importante tanto en España como en América Latina.