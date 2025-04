Revés para Vicentin: la Corte de Santa Fe confirmó la nulidad del acuerdo con acreedores

En el escrito, los jueces provinciales argumentaron que el recurso federal presentado por la empresa no cumple con el requisito de “sentencia definitiva o equiparable” exigido por la Corte nacional , descartando que se trate de un fallo que cause un daño irreparable. Según la resolución, los argumentos de Vicentin se basaron en “meras conjeturas” y “escenarios hipotéticos”, como la eventual quiebra, la pérdida de contratos y el cierre de plantas, sin demostrar que los agravios fueran de imposible reparación ulterior.

Además, el tribunal consideró que no se configura una “gravedad institucional” que justifique abrir la instancia federal, como había planteado la concursada. “La mera mención de la cantidad de actores involucrados y la posición en el mercado que posee la empresa no resulta suficiente per se para tener sin más por configurada la causal de excepción”, expresaron los jueces.