Vicentin: un exRabobank salió en defensa de Roberto Gazze, uno de los detenidos

El texto, titulado “Carta desde la banca: en defensa de Roberto Gazze y la dignidad empresarial”, fue difundido esta semana y apunta directamente a los procedimientos judiciales aplicados en la causa. “Con profundo pesar sigo los hechos recientes en torno al caso Vicentin y, en particular, la detención preventiva de mi amigo personal desde hace más de 35 años” , abre Mulder, quien asegura haber sido testigo del crecimiento de la firma desde sus tiempos como proveedor financiero.

Críticas al proceso judicial

Mulder no niega la gravedad de los hechos bajo investigación, pero pone el foco en las formas. “No me corresponde afirmar inocencia ni culpabilidad -eso le incumbe a la Justicia-, pero sí me preocupa profundamente el procedimiento aplicado”, afirma, tras señalar que la prisión preventiva por 120 días aplicada a Gazze y a otros tres exdirectivos “despierta dudas legítimas sobre la equidad del proceso”.