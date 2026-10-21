La nueva línea aérea premium de Argentina comenzará a volar el 16 de noviembre entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba

La compañía Joy Airline contará con 19 frecuencias semanales y aviones de 50 pasajeros. Apunta a diferenciarse por la calidad del servicio y la comodidad a bordo.

Después de varias postergaciones vinculadas con cuestiones regulatorias, la nueva línea aérea argentina Joy Airline anunció que comenzará a operar vuelos regulares el próximo 16 de noviembre , con conexiones entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba.

La compañía ya habilitó la venta de pasajes para sus primeras rutas, luego de recibir la autorización oficial para prestar servicios de transporte aéreo de pasajeros y cargas en ambos corredores.

Joy Airline informó además en un comunicado que “antes del inicio de los vuelos regulares, pondrá en marcha sus operaciones chárter el 27 de octubre, con servicios orientados al traslado de delegaciones deportivas y al turismo vacacional . Esta modalidad forma parte del esquema operativo de la compañía y amplía los segmentos a los que estará dirigida su propuesta de transporte aéreo”.

El inicio de las operaciones marcará el desembarco comercial de una empresa que busca posicionarse en el mercado aerocomercial argentino con una propuesta premium , orientada a diferenciarse por la calidad del servicio y la comodidad de los pasajeros, en lugar de competir principalmente por precio.

La autorización quedó formalizada mediante la Disposición 28/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo , publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial. La normativa habilitó a Buenos Aires International Airlines S.A., razón social de JOY Airline, a operar servicios regulares en las rutas San Salvador de Jujuy-Buenos Aires y San Salvador de Jujuy-Córdoba, en ambos sentidos.

Jujuy será la base de operaciones

El esquema inicial contempla 12 frecuencias semanales entre Jujuy y el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, y otras 7 entre la capital jujeña y Córdoba. De esta manera, la empresa proyecta una oferta de 19 frecuencias semanales para conectar el norte argentino con dos de los principales centros urbanos del país.

La elección de Jujuy como base operativa constituye uno de los ejes del proyecto. Desde allí, JOY buscará desarrollar una red de conectividad regional destinada tanto al turismo como a los pasajeros corporativos, con alternativas para trasladarse entre ciudades sin depender exclusivamente de las conexiones a través de los grandes aeropuertos del país.

La propuesta apunta a ampliar las opciones de transporte aéreo para los residentes de la región y facilitar la llegada de visitantes. En ese sentido, la compañía había señalado, al anunciar la apertura de la comercialización en septiembre, que su objetivo era conectar a los argentinos a partir de una región con potencial productivo, turístico y económico.

“Con la apertura de la venta de pasajes comenzamos a convertir en realidad el proyecto de JOY. Queremos ofrecer una nueva alternativa para conectar a los argentinos, comenzando por una región con un enorme potencial productivo, turístico y económico como el norte del país”, afirmó Juan Maggio, fundador de Joy Airline.

La empresa también busca aprovechar la ubicación de Jujuy para desarrollar una propuesta de conectividad que vincule el norte argentino con otros mercados nacionales. En esta primera etapa, sin embargo, las operaciones regulares estarán concentradas en las rutas hacia Buenos Aires y Córdoba.

Aviones regionales y una propuesta premium

Para comenzar sus operaciones, JOY Airline prevé utilizar aeronaves Bombardier CRJ-200LR, con capacidad para 50 pasajeros. Se trata de aviones regionales que permiten atender rutas con una cantidad de asientos menor a la de los equipos utilizados habitualmente en los corredores de mayor volumen de pasajeros.

La compañía presentó este miércoles a través de sus cuentas en redes sociales el primer avión de su flota realizando vuelos de prueba en el Aeropuerto de Ezeiza.

La configuración de la aeronave se relaciona con el modelo de negocio que busca desarrollar la empresa, basado en conectar mercados regionales y ofrecer una frecuencia de vuelos adaptada a las características de cada ruta.

El posicionamiento premium es otro de los aspectos centrales de la propuesta. Según la información difundida por las autoridades nacionales al comunicar la autorización, la compañía pretende diferenciarse mediante la calidad del servicio y la comodidad a bordo, antes que por una estrategia centrada exclusivamente en ofrecer las tarifas más bajas.

En el mercado argentino, la incorporación de un nuevo operador suma una alternativa para los pasajeros que viajan por motivos laborales, comerciales o turísticos. El desarrollo de esa oferta dependerá, entre otros factores, de la regularidad de las operaciones, la demanda de las rutas y la capacidad de la empresa para sostener el esquema de frecuencias anunciado.

Cuánto cuestan los pasajes de Joy Airline

La comercialización de los vuelos también permite conocer la estructura tarifaria prevista para el comienzo de las operaciones.

Según los valores informados por la compañía en un comunicado, los pasajes de ida entre Jujuy y Buenos Aires parten de $257.596,10, mientras que los correspondientes al tramo entre Jujuy y Córdoba comienzan en $158.289,75. Los importes corresponden a la tarifa básica y pueden variar según las condiciones de cada categoría.

Si bien el propósito es ser una antítesis de las aerolíneas low cost, la oferta comercial de la compañía consta de tres categorías: Go, Classic y Full, con diferencias en las condiciones de equipaje y flexibilidad de los pasajes.

La tarifa GO es la opción básica y no incluye equipaje de mano ni despachado, además de restringir los cambios y las devoluciones. Las categorías superiores incorporan distintas prestaciones y alternativas para modificar las reservas.

Esta estructura permite ofrecer diferentes condiciones de viaje dentro de una misma ruta. En el caso de una aerolínea que busca posicionarse en el segmento premium, la combinación entre tarifas, servicios incluidos y comodidad a bordo será uno de los elementos que definan su propuesta frente a las alternativas disponibles en el mercado.

La habilitación de Joy Airline se inscribe en el proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional mediante la política de cielos abiertos, que busca facilitar el ingreso de nuevos operadores y ampliar las posibilidades de conexión aérea.

La Disposición 28/2026 autorizó a Buenos Aires International Airlines S.A. a prestar servicios regulares de transporte de pasajeros y cargas en las rutas solicitadas, con la posibilidad de alterar u omitir escalas. La normativa también establece que la empresa debe cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes para ejercer los derechos otorgados.