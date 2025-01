Liam Maxwell de Amazon Web Services: "La nube es clave para la eficiencia y el crecimiento económico de Argentina"

Liam Maxwell: AWS es un proveedor de servicios en la nube. Nos enfocamos en ayudar a los clientes a acelerar sus programas de modernización con la tecnología en la nube. En esencia, esta tecnología permite a las personas eliminar la carga de realizar grandes inversiones de capital para construir sistemas de Tecnología de la Información (TI). Se encarga del trabajo pesado no diferenciador en TI para que empresas, startups, gobiernos y organizaciones puedan enfocarse en las áreas interesantes y creativas, como la innovación y el desarrollo de sus negocios. La nube transforma recursos como cómputo, bases de datos y almacenamiento, e incluso servicios avanzados como inteligencia artificial, en herramientas accesibles por consumo.

P.: ¿Qué se considera información sensible para un país o gobierno?

L.M.: Cuando fui jefe de Tecnología del gobierno del Reino Unido en 2011, establecimos las bases para clasificar la información gubernamental sensible. No todos los gobiernos lo hacen igual, pero la mayoría piensa en términos de clasificación de datos. Cuando diriges un gobierno, administras servicios públicos, como pensiones, impuestos, salud o registros de propiedades. Estos sistemas requieren un nivel adecuado de seguridad para garantizar que los ciudadanos confíen en que su información está bien protegida. Además, un gobierno también tiene operaciones militares, policiales y de inteligencia. Estas actividades están clasificadas en niveles más altos de seguridad. Por lo general, hay tres principales:

Top Secret: Información de inteligencia y operaciones militares/policiales en curso.

Información de inteligencia y operaciones militares/policiales en curso. Secret: Operaciones sensibles como contraterrorismo y crimen organizado.

Operaciones sensibles como contraterrorismo y crimen organizado. Official: Información del día a día de servicios civiles, con un nivel de seguridad similar al de un banco o compañía de seguros confiable. Aproximadamente el 95% del tráfico y los datos gubernamentales se encuentra en el nivel "Official", mientras que el resto entra en los superiores.

P.: ¿Por qué resulta tan importante la migración de esta información a la nube?

L.M.: Si los ciudadanos no confían en que el gobierno cuida su información, no utilizarán los medios digitales para interactuar con él. Esto resulta en procesos más caros, como llamadas telefónicas o visitas presenciales. En 2010, el gobierno británico recibía alrededor de 500 millones de llamadas al año. Un cuarto de ellas eran debido a que las personas no encontraban la información necesaria en el sitio web del gobierno. Al mejorar la plataforma digital, eliminamos 125 millones de llamadas, cada una con alrededor de £12. También descubrimos que otros 130 millones de llamadas eran sobre el estado de trámites, como licencias de conducir o pasaportes. Al implementar servicios digitales proactivos, eliminamos otro gran volumen de llamadas, ahorrando millones de libras. La nube proporciona seguridad y de alta calidad, permite que los gobiernos mantengan la soberanía de los datos y garantiza la confianza ciudadana. Esto facilita transformaciones digitales exitosas, como las que se han visto en países como Reino Unido, Israel, Australia, Singapur, Canadá y más recientemente, Brasil.

Argentina, en el centro de la escena "tech"

P.: ¿Podría darme un ejemplo de cómo la nube permite innovar con rapidez, por ejemplo, en la Argentina?

L.M.: La nube permite a las personas dejar de preocuparse por la infraestructura básica y enfocarse en las prioridades y logros del negocio. Esto significa que no solo puedes construir una economía y un gobierno más efectivos, sino que también sientas las bases para iniciativas como Tech City (Argentina) y el crecimiento del sector financiero. En economías avanzadas, la capacidad de aprovechar la nube impulsa la actividad como un motor que acelera cada vez más. Por eso vemos una gran oportunidad para desarrollar este tipo de ecosistemas. Estamos en una zona tecnológica donde se fomenta la inversión en tecnología y negocios. Las habilidades y capacidades que las personas adquieren en este ámbito nos muestran el enorme potencial de Argentina.

P.: ¿Qué hace AWS en la Argentina?

L.M.: Como empresa, tenemos una sólida base de grandes clientes en el sector privado, pero mi enfoque principal está en el Gobierno. Trabajamos también con gobiernos locales, un mercado que ha experimentado un gran crecimiento en Argentina. También buscamos expandir nuestra presencia para aprovechar las reformas en curso. Vemos una oportunidad significativa en aquellos lugares donde se impulsan cambios y ayudar a acelerar esos procesos es una prioridad para nosotros.

P.: ¿Con qué gobiernos provinciales trabajan, por ejemplo?

L.M.: Un ejemplo claro de esto es Tierra del Fuego, que se sumó a AWS en un modelo de "Isla inteligente" para abordar desafíos comunes, como el clima, el desarrollo social, el talento y el turismo. Hoy por hoy, 19 de las 24 provincias argentinas utilizan nuestros servicios, y las demandas varían según las necesidades locales. Córdoba comenzó su transición a la nube en 2019 y hoy ofrece más de 100 servicios allí. En Jujuy, implementaron el primer sistema de gestión documental electrónica (GDE). También la Ciudad de Buenos Aires supo aprovechar el potencial de los datos e implantó la IA generativa para acercarse más a los ciudadanos y mejorar los servicios. El futuro de nuestra presencia en Argentina estará impulsado por la inteligencia artificial. La capacidad de almacenar, proteger y gestionar datos de manera segura y confiable, con el consentimiento de los ciudadanos, es esencial para nosotros.

P.: ¿Cuáles son los sectores en Argentina que podrían beneficiarse más al implementar inteligencia artificial?

L.M.: La inteligencia artificial se expandirá en todos los negocios. Lo importante ahora es identificar los puntos de partida y uno muy claro es el sector de servicios al cliente. Un buen ejemplo es BOTI, que permite a los ciudadanos obtener información más rápido y con mayor eficiencia. Si pensamos en el crecimiento de la inteligencia artificial en toda la economía, vemos aplicaciones en tecnología empresarial, como en bancos, servicios financieros y empresas de servicios públicos. Aquí, en este país, se pueden lograr servicios más efectivos y eficientes. En manufactura, la IA aporta flexibilidad y eficiencia en la gestión de la cadena de suministro. Incluso en sectores como el procesamiento de alimentos, esta tecnología ya está transformando las operaciones, aunque a veces no lo notemos. El gran cambio viene con la relación entre precio y rendimiento. Aquellos que puedan ofrecer soluciones de IA con mejor rendimiento y costos más bajos serán quienes permitan a sus clientes avanzar más rápido.

amazon-se-fundo-en-reuters.jpg Liam Maxwell, Director de Transformación Digital para Gobiernos en Amazon Web Services (AWS).

P.: Desde su perspectiva, ¿cuál será el próximo gran avance en tecnología gubernamental en los próximos cinco o seis años?

L.M.: Muchos pensarían en un gran cambio impulsado por la IA, pero creo que el mayor giro será la migración masiva a la nube. Los gobiernos no han adoptado la nube tan rápidamente como las empresas. Esto se debe a preocupaciones de gobernanza y cambios constantes en los gobiernos. Sin embargo, el costo de mantener datos localmente se está volviendo insostenible. Migrar a la nube permite innovar, reducir costos y operar con mayor eficiencia. Los gobiernos más innovadores y eficientes, que eventualmente cobrarán menos impuestos, serán aquellos que adopten la nube. Ya estamos viendo este cambio en los más avanzados y hay una gran oportunidad para que Argentina lidere en este espacio.

P.: Entiendo que, tras el inicio de la guerra en Ucrania, usted fue responsable de proteger información sensible. ¿Podría compartir su experiencia?

L.M.: Antes de que comenzara la guerra, ya teníamos una buena relación con el gobierno ucraniano, en particular, con el ministro de Transformación Digital. Ellos habían desarrollado una aplicación gubernamental llamada DIA, que realmente funcionaba bien. Cuando comenzó la guerra, nuestra prioridad fue salvar los datos del país. Utilizamos dispositivos llamados Snowballs, discos duros masivos del tamaño de una maleta con capacidad de 90 terabytes, para extraer los datos y moverlos a la nube fuera de Ucrania. Migramos el principal banco, las universidades y otros servicios esenciales a la nube. Esto permitió al gobierno ucraniano mantener su continuidad operativa, sin importar lo que ocurriera en el terreno. Además, ayudamos en áreas civiles como educación, garantizando que los estudiantes pudieran continuar sus estudios desde cualquier lugar del mundo. Incluso trabajamos en el desminado del territorio, empleando IA para identificar áreas seguras y liberar terrenos para la agricultura.