Lo echaron por pelearse con su jefe, le pidió un préstamo a su mamá y creó un imperio multimillonario

Tras quedarse sin nada, tuvo que utilizar recursos ajenos, pero eso le sirvió para poder llevar a cabo un negocio muy ambicioso.

Gracias a su ambición y visión, consiguió empezar desde abajo hasta convertirse en un multimillonario mundialmente conocido. Bloomberg

Formar un negocio capaz de generar miles de millones de dólares no es sencillo, mucho menos si no se cuenta con el capital necesario. Hay historias de quienes han conseguido esto con grandes inversiones, pero también existen casos de personas que, con muy poco y en un contexto desfavorable, supieron levantar imperios desde cero.

Stephen Ross atravesaba una situación complicada: había sido despedido y no tenía un sustento que lo ayudara a seguir adelante, pero con un pequeño préstamo y su experiencia profesional supo aprovechar las reglas del juego a su favor para convertirse en un multimillonario reconocido en todo el mundo.

La historia de Stephen Ross y cómo se convirtió en multimillonario Stephen Ross fue despedido en 1972 tras una pelea con un superior mientras trabajaba en el sector financiero en Nueva York. Sin empleo y decidido a no volver a la relación de dependencia, pidió prestados 10 mil dólares a su madre para poder sostenerse mientras iniciaba su propio camino en el negocio inmobiliario.

Con formación en derecho tributario, comenzó a asesorar a inversores de alto poder adquisitivo interesados en desarrollos de vivienda subsidiada por el gobierno federal. Ross estructuraba las operaciones de manera tal que permitieran obtener beneficios fiscales, un enfoque poco utilizado en ese momento. El modelo tuvo una rápida aceptación y le permitió generar ingresos relevantes durante su primer año.

Con ese capital inicial fundó Related Companies, una desarrolladora inmobiliaria que en sus comienzos se enfocó en construir viviendas para sectores de ingresos bajos y medios en distintas ciudades de Estados Unidos. Durante la década de 1980, la empresa amplió su perfil hacia proyectos de mayor escala y valor, incorporando desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto.

En los años siguientes, Related encabezó algunos de los proyectos urbanos más ambiciosos del país, como el Deutsche Bank Center en Manhattan y el megaproyecto Hudson Yards, que transformó una amplia zona de Nueva York. La compañía también se expandió a otras ciudades y al exterior, consolidando una cartera inmobiliaria de gran volumen. Miles de millones: el patrimonio de Stephen Ross Actualmente, el patrimonio de Stephen Ross está valuado en unos 15 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe principalmente a su rol como presidente y accionista mayoritario de Related Companies, de la cual también es fundador. Además de su rol empresarial en el sector inmobiliario, Ross también tiene una fuerte presencia en el mundo del deporte: es el dueño de los Miami Dolphins de la NFL y, al mismo tiempo, posee el Hard Rock Stadium, utilizado para eventos deportivos y espectáculos internacionales.

