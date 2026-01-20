De cuánto es la fortuna de Valentino Garavani, el diseñador que marcó la moda + Seguir en









Después de muchos años siendo el número 1 en el mundo de la indumentaria, pudo acumular más de mil millones de dólares.

El adiós a un gigante de la moda, admirado por millones. Imagen: RTVE.es

Valentino Garavani, uno de los diseñadores italianos más influyentes de la historia, falleció recientemente a los 93 años en su residencia de Roma, dejando al mundo de la moda y a millones de admiradores consternados por la partida. Su carrera, iniciada en los talleres de París, fue sinónimo de elegancia, sofisticación y un impacto duradero en la alta costura global.

A lo largo de décadas, sus creaciones, especialmente el famoso “rojo Valentino”, vistieron a royals, estrellas de cine y personalidades de alto perfil, convirtiéndose en símbolos de glamour y perfección técnica que marcaron una era. Su fallecimiento marca el cierre de un capítulo fundamental en la moda, recordado por su visión estética y la admiración que generó entre millones de personas alrededor del mundo.

Valentino Garavani Creó un imperio millonario en el mundo de la moda y fue admirado por todo el mundo. Imagen: Los Angeles Times Un legado imborrable: la historia de Valentino Garavani Valentino Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, y tras formarse en París regresó a Roma para establecer su casa de moda en la Via Condotti, donde presentó sus primeros diseños que pronto atrajeron a la alta sociedad. Su enfoque en siluetas femeninas, detalles artesanales y el uso de un rojo distintivo lo posicionaron como un referente de la elegancia atemporal.

Desde la década de 1960, su marca se convirtió en sinónimo de lujo y estilo, vestida por figuras como Jackie Kennedy y Sophia Loren, consolidando una reputación internacional que perduró durante más de cuarenta años. Valentino no solo redefinió la alta costura italiana, sino que también influyó en cómo la moda interpretó la belleza femenina en el último medio siglo.

Tras su retiro en 2008, Garavani continuó siendo una figura emblemática del sector, con su legado creativo y empresarial preservado a través de su fundación y la maison que lleva su nombre, inspirando a nuevas generaciones de diseñadores y aficionados a la moda.

Miles de millones: de cuánto es el patrimonio de Valentino Garavani Antes de su muerte, Valentino Garavani había acumulado una fortuna personal estimada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, una cifra que reflejaba no solo el éxito de su carrera creativa sino también el valor económico global de la marca que fundó. Su patrimonio provino de décadas de trabajo en alta costura, la exitosa expansión de su maison, la venta de la casa de moda a grupos inversores internacionales, una sólida cartera de bienes raíces y una colección de arte, consolidando su lugar entre los diseñadores más ricos y respetados del mundo.

