Los influencers del ahorro: una tendencia que se multiplica en tiempos de crisis

Verónica Menditto, conocida en redes como Miss Ofertas by Vero (@vmenditto), Martina Bitshman, la Jefa del Ahorro (@jefadelahorro) y Lean de Ahorrando con Lean (@AhorrandoAndoAr) cuentan el detrás de este fenómeno.

Verónica Menditto, conocida en redes como Miss Ofertas by Vero (@vmenditto), comenzó su cuenta en marzo de 2024. Lo que empezó como una iniciativa personal para compartir una oferta atractiva de zapatillas, rápidamente se convirtió en una plataforma con más de 180.000 seguidores en X, 14.600 en Instagram y 30.500 en Telegram. “Siempre perseguí promociones para mí y mi entorno, pero vi que había una oportunidad para dar un servicio a la comunidad", recuerda Verónica.

Por su parte, Martina Bitshman, la Jefa del Ahorro en X (@jefadelahorro), comenzó hace más de un año con un objetivo claro: combinar su pasión por las redes sociales y el marketing digital con su habilidad para detectar promociones. Hoy acumula más de un millón de seguidores entre todas sus plataformas que incluyen Instagram, YouTube y Tik To k. "En cada red tengo un público diferente. Desde jóvenes que recién se mudan y buscan muebles o decoración hasta jubilados que necesitan optimizar sus gastos. Lo importante es entender las necesidades de cada audiencia. En líneas generales, todos buscan también ahorrar en el supermercado", explica.

El trabajo detrás de estas cuentas es arduo y demanda mucha dedicación. Menditto equilibra su cuenta con otros empleos y dedica su tiempo libre, especialmente los fines de semana, a buscar y verificar ofertas. Su rutina incluye preparar publicaciones con anticipación y rastrear nuevas promociones que le comparten sus seguidores o llegan por correo. El trabajo es arduo y así lo explica Verónica: “Tengo una rutina separada por día de semana: ya conozco las promociones bancarias de cada día de semana en lo básico como supermercado o combustible. Generalmente voy armando un día antes todas estas publicaciones con ejemplos prácticos para que la gente vea como otros consumidores compraron y aplicaron tal promoción. A ese básico diario le voy agregando ofertas del día en cuestión”.

Por su parte, Bitshman describe un esquema aún más exigente: "Le dedico casi 24 horas al día, desde investigar hasta adaptar el contenido a cada red social. Pruebo personalmente las promociones antes de compartirlas". Esto incluye desde verificar descuentos en transporte hasta evaluar promociones flash.

La Jefa del ahorro también logró convertir sus redes en su trabajo principal y si bien tiene otros emprendimientos, el foco de su día a día está en generar contenido. Mientras tanto, Lean le puede dedicar tiempo al rastreo y publicación de ofertas gracias a que es programador, por lo que está casi siempre con una computadora a mano.

“La gente pide constantemente cupones, semanas atrás hubo una promo de un market place que fue una locura porque estaba todo el día detrás de publicarlos lo más rápido posible ya que tenían un cupo acotado. Otra cuestión fundamental es la interacción constante con mis seguidores. Muchas veces son ellos los que me avisan de las ofertas y yo las comunico, armamos una linda comunidad en la que todos buscamos lo mismo: ahorrar”, cuenta Lean.

En el mismo sentido, Vero remarca su continua interacción con sus seguidores: “Respondo todo lo que me consultan en cualquier red. Si algo no le sé, generalmente lo responde alguien que interactúa en esa publicación. Respondo todos los mensajes que me envían ni bien estoy disponible y realmente disfruto ayudando. La gente es muy cordial y afectuosa conmigo y yo trato de estar a la altura. La gente pide ahorros en todo, para comprar en el supermercado, cargar combustible, en indumentaria, lo que sea”.

Atención a los promos engañosas

Aunque los influencers del ahorro se posicionan como aliados de los consumidores, reconocen que deben lidiar con prácticas de publicidad engañosa. Tanto Menditto como Bitshman y Lean coinciden en que eventos como el Cyber Monday o el Hot Sale suelen estar plagados de descuentos ficticios, donde los precios son inflados antes de ofrecer promociones aparentes. "El argentino es muy vivo y sabe identificar una verdadera promoción", asegura Menditto, quien también destaca que existen marcas que participan de manera honesta en estas fechas.

Lean, por su parte, advierte sobre la importancia de no confiar en los porcentajes de descuento y de comparar precios en diferentes sitios web antes de comprar. "Lo bueno que ofrece internet es que con un click podés buscar en diferentes páginas y comprar donde esté más barato”, ejemplifica el influencer del ahorro.

Consejos prácticos para ahorrar

Estos influencers han desarrollado estrategias únicas que comparten con su comunidad. Verónica, por ejemplo, aconseja ante todo una estricta planificación antes de abordar cualquier consumo: “Hablando de supermercados, siempre recomiendo comprar solo lo que está en oferta y armar un stock de productos que consumas habitualmente. Si no hay descuentos, no se compra". También sugiere aprovechar las compras online, que permiten controlar mejor el gasto y evitar tentaciones innecesarias.

Por su parte, Martina Bitshman resume su filosofía de ahorro en "mandamientos" claros y aplicables: Buscar apps y beneficios: "Muchos comercios tienen aplicaciones propias o clubes de beneficios gratuitos que ofrecen descuentos exclusivos. Siempre revisá si existe una app antes de comprar", recomienda; Congelar alimentos: "Todo, o casi todo, se puede congelar. Comprar en cantidad y utilizar el freezer es un aliado clave para reducir gastos"; Optar por marcas blancas: "Los productos de marca propia de los supermercados suelen ser de buena calidad y más económicos"; Aprovechar comunidades de supermercados: "Registrarse en las webs o apps de las cadenas permite acceder a descuentos extra. Además, los mejores días para comprar suelen ser de jueves a domingo"; Explorar zonas de ahorro: Bitshman recomienda lugares como Once (blanqueria, bazar, jugueteria, cotillon y varios), Flores (indumentaria y accesorios) y Constitución (bazar, electrodomésticos y varios) para encontrar productos más económicos.

En definitiva, en un país donde cada peso cuenta, los influencers del ahorro han logrado convertirse en referentes confiables, ofreciendo herramientas prácticas para navegar en un mercado saturado de ofertas, pero también de trampas. Su crecimiento refleja no solo la creatividad y resiliencia de quienes los lideran, sino también la necesidad de una comunidad que busca, más que nunca, hacer rendir su dinero.