Quién es Chris Gardner, el hombre que dormía en la calle con su hijo, se convirtió millonario y llegó a Hollywood

Millones de historias inspiran, pero pocas tan impactantes como la de Chris Gardner, quien pasó de no tener dónde dormir con su hijo, a ser un millonario reconocido.

Chris Gardner con Will Smith, quien lo interpretó en la pantalla gigante..webp

A pesar de las circunstancias, Chris siempre buscó salir adelante. Después de terminar la secundaria, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, donde adquirió conocimientos médicos que le abrieron las puertas a un empleo en San Francisco. Allí, trabajó como asistente de investigación en un hospital, pero sus ingresos no eran suficientes para mantener a su familia. Con el tiempo, su situación se volvió más crítica, especialmente después de separarse de su pareja, quien lo dejó al cuidado de su hijo pequeño, Chris Jr.

Con muy pocos recursos y sin un lugar estable para vivir, Gardner y su hijo pasaron un año sin hogar, durmiendo en refugios, estaciones de tren y baños públicos. Sin embargo, su espíritu de lucha no se apagó. Chris encontró una oportunidad en una pasantía en la empresa Dean Witter Reynolds, donde su pasión por los números y su habilidad para vender comenzaron a destacar.

A pesar de las dificultades que enfrentaba, Gardner nunca dejó de esforzarse. Fue el primer empleado en llegar y el último en irse. Esa dedicación le permitió, eventualmente, obtener un puesto fijo en la empresa. Con su primer sueldo pudo alquilar un pequeño departamento y, poco a poco, su situación mejoró. No pasó mucho tiempo antes de que Chris Gardner decidiera fundar su propia firma de inversión, Gardner Rich & Co., que con el tiempo se convertiría en un negocio millonario.

Chris Gardner y la llegada a Hollywood

El éxito de Gardner no solo fue en el mundo financiero. Su historia, contada en su autobiografía The Pursuit of Happyness (La búsqueda de la felicidad), capturó la atención de Hollywood. La vida de este hombre, que pasó de la indigencia a convertirse en un empresario exitoso, era perfecta para ser llevada a la gran pantalla.

En 2006, la película, protagonizada por Will Smith, se estrenó con gran éxito y su hijo, Jaden Smith, interpretó a Chris Jr. La emotiva historia tocó el corazón de millones de espectadores y se convirtió en un éxito de taquilla. La actuación de Will fue tan impactante que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor.

en busqueda de la felicidad.jpg la película con la cual Chris Gardner se hizo mundialmente famosos

La película no solo ayudó a difundir la increíble historia de superación de Gardner, sino que también consolidó su lugar en la cultura popular. Su travesía desde la pobreza hasta el éxito resonó en todo el mundo, inspirando a miles de personas a seguir luchando por sus sueños.

A qué se dedica Chris Gardner en la actualidad

Actualmente, Gardner dedica gran parte de su tiempo a inspirar a otros. Después de vender su empresa, se reinventó como conferencista motivacional y filántropo. Viaja por todo el mundo dando charlas y compartiendo su historia de vida con el objetivo de motivar a quienes enfrentan dificultades similares a las que él vivió.

Gardner también se involucró en diversas causas benéficas. Apoya a organizaciones que trabajan con personas sin hogar, víctimas de la violencia doméstica y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, creó proyectos que buscan generar empleo y oportunidades para comunidades desfavorecidas.