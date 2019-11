Netflix: cuáles son las series internacionales favoritas de los argentinos

Además de la primera temporada de esa historia, otros títulos internacionales destacados incluyen “Dark”, de Alemania; “The Forest”, de Francia y “La Casa de Papel”, de España. De hecho, el número de espectadores en Argentina que disfrutan de series y películas que se producen en todo el mundo aumentó un 52% comparado con el año pasado.

La casa de papel- Parte 3 - Tráiler oficial - Netflix.mp4 La Casa de Papel Netflix

"Como se demostró con producciones como The End of the F ** ing World, Dark, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes", dijo Bela Bajaria, vicepresidenta de Originales Internacionales. “A nuestros miembros en Argentina les gusta ver contenido local increíble como Apache, pero también están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país".

Estas son algunas de las historias internacionales más vistas por los argentinos en Netflix:

Sex Education (Reino Unido)

Conoce a Otis Milburn: un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, videos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, Otis es un reticente experto en el tema. Luego de que su particular situación sale a la luz en la escuela, Otis se da cuenta de que puede usar los conocimientos adquiridos para mejorar su estatus y no tiene mejor idea que abrir junto a Maeve, una chica ruda y lista, una clínica de terapia sexual clandestina para lidiar con los extraños y fascinantes problemas de sus compañeros. A través del análisis de la sexualidad adolescente, Otis descubre que a él también le vendría bien un poco de terapia.

Quicksand (Suecia)

Una estudiante ejemplar es la principal sospechosa de la matanza. Poco a poco, la oscuridad empieza a resquebrajar la fachada encandilante de un mundo perfecto.

Dark (Alemania)

Una saga familiar con un giro sobrenatural, se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Esta historia, narrada en 10 episodios de una hora de duración, presenta un tinte sobrenatural, ya que lleva al espectador a la misma ciudad, pero en 1986.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica.

La Casa de las Flores (México)

La casa de las flores La casa de las flores Netflix

En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios.

The Rain (Dinamarca)

El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización. Pronto se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes y, juntos, se embarcan en una peligrosa travesía por la región en busca de una señal de vida.

Bodyguard (Reino Unido)

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.

Black Mirror: Bandersnatch (Reino Unido)

En 1984, un joven programador decide diseñar un videojuego basado en una novela fantástica y, en el proceso, comienza a cuestionarse la realidad. El autor del libro no tuvo un final feliz. Él tiene que elegir su propia aventura.

Alta Mar (España)

Alta mar.jpg Netflix

Un magnífico barco cargado de pasajeros que viaja de Europa a Sudamérica en busca de un mejor futuro. Dos hermanas, Eva (Ivana Baquero) y Carolina (Alejandra Onieva), que son tan distintas como inseparables. Un apuesto oficial, Nicolás Sala (Jon Kortajarena), un hombre que depositó su fe en el lugar incorrecto. Un misterio por resolver: el asesinato de una viajera cuyo nombre no aparece en la lista de pasajeros y a quien nadie recuerda. Amor, intriga y muchas mentiras… en un navío que oculta una historia en cada camarote y un secreto en el fondo. Solo hay una certeza: el asesino no podrá dejar el barco.

The Forest (Francia)

Ella solo quiere encontrar a su hermana gemela, desaparecida en una zona de Japón con una terrible reputación: el bosque de los suicidios.