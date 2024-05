Dólar, clase media y el goce de Javier Milei

¿Por qué el peso que no valía ni estiércol (según Milei) se valorizó tanto en 4 meses, y yo estoy vendiendo a $ 1.000, los dólares que compré a $ 1.200, cuando el mismo Milei me incitó a que los compre? Es una buena pregunta que trataremos de contestar en forma práctica y, al alcance de todos.

La gente de a pie no entiende muy bien lo que pasa y pregunta: - ¿Por qué el peso que no valía ni estiércol (según Milei) se valorizó tanto en 4 meses, y yo estoy vendiendo a $ 1.000, los dólares que compré a $ 1.200, cuando el mismo Milei me incitó a que los compre? Es una buena pregunta que trataremos de contestar en forma práctica y, al alcance de todos.

En primer lugar, sepamos que la Argentina es un país donde una familia de clase media para vivir en 2009, gastaba u$s 4.500. En 2024 si recibe la mitad: u$s 2.250, tiene que hacer malabares para pagar las cuentas. Luce ridículo que hayan pasado 15 años para recibir un salario en dólares que nominalmente, representa 50% menos. Es que, corregido por la inflación de EE.UU., el ingreso nominal en 2024 debería ser mucho mayor, y no considerablemente menor que en 2009.

Nació a fines de 1976, un poco antes de la “Plata dulce”. En 1980, después de la reforma financiera de junio de 1977, los gerentes de finanzas leían religiosamente el diario ámbito financiero. Era la época de esplendor de quienes ganaban entre u$s 12.000 y u$s 17.000 de bolsillo por mes en las nuevas empresas importadoras, mientras que sus colegas (CFO) de la industria, estaban con sueldos congelados y, reestructurando deudas impagas o presentando concurso preventivo, sin saber si conservarían el puesto. Actualmente un CFO en una empresa mediana, puede ganar entre u$s 4.000 y u$s 5.000 dólares.

En 1980 un departamento de 3 ambiente de 75 metros modesto en CABA, costaba u$s 90.000 dólares (unos 1.200 dólares el metro cuadrado, 6 sueldos del CFO de la empresa importadora). A fines de 1983, un departamento de 2 ambientes usado en CABA se conseguía-en muy buen estado en un barrio de clase media-, en u$s 10.000 (alrededor de u$s 220 el metro cuadrado, el CFO ganaba u$s 3.000 y, podía pagarlo con 3.3 meses de sueldo). En los “felices noventa”, el mismo departamento de 2 ambientes, no bajaba de u$s 60.000, el CFO ganaba u$s 8.000, necesitaba poco menos de 7.5 sueldos para comprarlo.

En 2017, en plena construcción, un departamento a estrenar de 2 ambientes en CABA, en un barrio medio costaba u$s 200.000, el sueldo del CFO era de alrededor de u$s 10.000 y necesitaba 20 sueldos para comprarlo. Solo 2 años después, en 2019, durante el mismo gobierno costaba u$s 120.000, los sueldos de un CFO estaban en u$s 5.000, y necesitaba 24 sueldos para adquirirlo.

MILEI COMPARA PERAS CON MANZANAS

Durante distintos diálogos con periodistas, el presidente intentó establecer paralelos de ingresos en dólares de los años 1990 con 2024 y, quiso concebir equivalencias.

Milei le dijo a Chiche Gelblung: “En la convertibilidad el salario promedio en Argentina era de u$s 1.800 que, a moneda de hoy, sería de u$s 3.000. Sin embargo, hoy son de u$s 600 dólares”, remató. Chequeado.com consideró esta afirmación insostenible, dado que la mayoría de los expertos no confían en la metodología de cotejar ingresos por la variabilidad del dólar y, en cambio, sugieren hacerlo según su importe en pesos actualizado por inflación. De acuerdo con esta metodología, en enero de 1995 el salario promedio de un trabajador estable, medido en dólares, equivalía a u$s 1.908.

La relación “precios y salarios” es lo que debemos observar. Así como la inflación es un fenómeno multicausal, el valor del dólar y su pass through (pase a precios), también es multicausal. El (pass through, o pase a precios) depende del contexto político económico -nivel de desempleo, grado de sindicalización, nivel inflacionario, volatilidad inflacionaria-. Así, podría pasar que el pase a precios sea bajo como en 1981/1982: (+41%); o medio como en 1988/1989: (+83%) y; alto como en 1990-1991: (+265%). Incluso la experiencia internacional indica que existen ejemplos donde la devaluación produjo inflaciones transitorias y bajas (paises con gobiernos fuertes incluso dictaduras, capaces de intimar un plan de estabilización por cualquier medio) y, también hubo inflaciones altas y duraderas: México 1982, Chile 1982, Argentina 1986-1989.

Hace dos días Milei dijo: “Los salarios han empezado a ganarle a la inflación”

Los sindicalistas ironizaron diciendo: “si es cierto, el sueldo de Karina Milei y Manuel Adorni, junto con los de los Senadores, le ganaron a la inflación”.

Cualquier profesional en ciencias económicas tiene mil ardides para demostrar invenciones del tipo que se le pida.

Vamos a simular un ejercicio aritmético al alcance de todos.

Datos REALES DE LOS SUPUESTOS:

En diciembre 2023, el dólar billete costaba $1.250. Actualmente cuesta alrededor $1.000. El peso se apreció con respecto al billete verde. El peso le ganó al dólar durante el Gobierno de Milei, mientras la inflación en pesos acumuló 90% de aumento.

EJEMPLO

Si un empleado medio cobraba $1.000.000 de bolsillo en diciembre 2023, recibía u$s 800. Si en los meses de Milei, tuvo aumentos de sueldo acumulados de 30% en pesos, ahora recibe $1.300.000, que equivalen a u$s 1.300. Si sus gastos de diciembre 2023, eran $ 700.000, en diciembre gastaba (u$s 560) por mes. Ahorraba (u$s 240) o, 30% de su sueldo.

Como dijimos, la inflación Milei acumulada en pesos es de 90%, por eso los gastos de ese empleado, en pesos, pasaron de $ 700.000 a $ 1.330.000 mensuales, equivalentes a u$s 1.330. Ahora el sujeto ya no ahorra, porque gana u$s 1.300 y gasta u$s 1.330. Le faltan u$s 30 para llegar a fin de mes. Es decir, ese sujeto ahora gasta en dólares 137.50% más que en diciembre 2023 y, dejo de ahorrar 30% de su salario en dólares, como lo hacía en diciembre 2023.

En resumen: Su sueldo desde diciembre 2023, aumentó en dólares 62.5%, pero sus gastos hasta fin de marzo, aumentaron en dólares 137.50%.

Mas que a una dolarización, parece que fuésemos a una pesificación, ya que el peso esta más fuerte que el dólar con Milei.

TODOS PONEN

Parte de la “clase media” suele ser engañada por su propia auto percepción y deseo. Unos quisieran ser estadounidenses, otros han sido sustentados en la idea de que residen en un pais europeo, no latinoamericano.

Pero “el órgano más sensible del hombre es el bolsillo”, dijo Juan D. Perón. La billetera virtual de la clase media no está cómoda con lo que está pasando. El ciudadano de a pie se queja. Y, es porque “si la está viendo”, no porque no la ve.

La situación para la “clase media” se ha convertido en un verdadero infierno. Ha dejado la cena en un restaurant medio porque cuesta entre $80.000 y $100.000 para un matrimonio con dos pequeños. Hablamos de 90 dólares promedio. Si tiene un hijo que va a una universidad privada paga en promedio $300.000. La plataforma más popular cuesta $15.000, el cable y la conectividad $60.000, el celular $38.000, las prepagas aumentaron 158%.

“La libertad carajo”, impide tomarse fines de semana en la costa, cenar en el restaurante, comprar indumentaria. Muchos se han bajado de la medicina prepaga, las plataformas, y hasta el paquete de futbol por cable. Si la “clase media” es “la casta”, entonces en la India estaría más cerca de los “parias”, que de los Brahmanes.

En la Argentina estamos experimentando un epifenómeno mundial del fenómeno libertario: estamos inaugurando “la movilidad social descendente”.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 8 libros, @pablotigani