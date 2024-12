Economía digital y criptomonedas: el futuro en debate

Para 2025, el rol de las criptomonedas como parte de la cartera de inversión de los argentinos será difícil de ignorar . No solo porque representan una alternativa de ahorro y estabilidad en tiempos volátiles, sino porque constituyen una puerta abierta a una economía digital sin fronteras. Bitso ha trabajado para que el acceso a estos activos sea seguro y sencillo, y hoy vemos cómo las stablecoins (dólares digitales o dólar cripto) y bitcoin, en particular, se han convertido en una herramienta cotidiana para quienes buscan proteger su valor de manera ágil. Esta tendencia refleja algo más profundo: el deseo de los argentinos por tener control sobre sus finanzas, por gestionar sus recursos sin depender de variables que les son ajenas.

bitcoin criptomonedas.jpg En repetidas ocasiones, el mercado de criptomonedas ha sido cuestionado y ligado erróneamente a la evasión o a actividades ilícitas. Depositphotos

El verdadero valor de las criptomonedas en Argentina trasciende lo económico. Para muchos, representan una vía hacia la inclusión financiera, una oportunidad de acceder a servicios y opciones de inversión que antes parecían reservadas solo para unos pocos. Con solo un teléfono y acceso a internet, cualquier persona puede hoy en día participar en este ecosistema, formar parte de una red que opera a nivel global y realizar transacciones en tiempo real. En un país donde los bancos tradicionales no siempre llegan a todos los rincones o parecen poner trabas hasta para los trámites más sencillos, el potencial de las criptomonedas para democratizar las oportunidades es innegable.

Este cambio se extiende al sector corporativo. Las soluciones basadas en blockchain y en activos digitales ofrecen a las empresas argentinas nuevas opciones para la gestión de liquidez y operaciones transfronterizas, dos aspectos especialmente complejos en el país. Para las empresas que operan en mercados internacionales, los dólares digitales facilitan las transacciones y eliminan la necesidad de intermediarios, mientras que bitcoin y otras criptomonedas se perfilan como resguardo de valor a largo plazo. Bitso Business, por ejemplo, ofrece soluciones que integran estos activos en la operativa diaria de empresas y negocios, promoviendo una gestión más flexible, rápida y, en última instancia, más competitiva.

Mirando hacia el futuro, la adopción de criptomonedas no es solo una cuestión de libertad financiera, sino también una apuesta por una economía donde las decisiones están en manos de los individuos y las empresas. El desafío de aquí a 2025 será encontrar un equilibrio entre esta libertad y la seguridad necesaria para que el sector crezca de forma responsable. A medida que más personas y empresas se sumen a esta economía digital, la colaboración entre el sector privado y los reguladores será fundamental. Bitso, por ejemplo, ha trabajado para impulsar un diálogo que permita construir un marco regulatorio que garantice tanto la innovación como la protección al consumidor, dando a las criptomonedas el lugar que merecen en el mercado argentino.

No se trata de prometer un cambio milagroso ni de crear expectativas desmedidas. Las criptomonedas no resolverán, por sí solas, los problemas históricos del país. Pero sí pueden ofrecer una alternativa viable, una herramienta para que cada individuo, cada pequeña empresa, cada inversor, tenga una opción más para tomar decisiones financieras con mayor autonomía. Para muchos, esta opción es también una forma de reivindicar su lugar en la economía, de no depender exclusivamente de fluctuaciones y limitaciones impuestas. En 2025, las criptomonedas podrían consolidarse no sólo como un valor refugio, sino como un símbolo de la capacidad de los argentinos para adaptarse y construir un futuro financiero con herramientas propias.

La Argentina de 2025 está llena de incógnitas, pero una cosa es cierta: el camino hacia una economía digital más inclusiva y participativa ya ha comenzado. Las criptomonedas son parte de esta transformación, un elemento que cada vez más argentinos eligen integrar en sus vidas y en sus carteras de inversión. No porque sean una solución mágica, sino porque ofrecen algo más valioso aún: la libertad de decidir.

Director general de Bitso Argentina