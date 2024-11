El momento es este y está asegurado

Los nuevos socios de Argentina, ya han sido elegidos por el gobierno Argentino e Italia es el socio Natural (no solo político), por raíces, cultura, por la emigración de su gente, que hizo grande a la Argentina hace más de 100 años, y en especial por ese legado Italiano que está en su sangre, trabajo, trabajo y trabajo y en especial el como hacer este trabajo. La mayoría de los emprendedores en Argentina son Italianos o de origen Italiano, esto no deja de ser un elemento transcendente para el éxito de esta integración.

Desde hace más de 15 años vengo escribiendo sobre esta integración y también lo expuse durante los años 2018-2022 en el parlamento Italiano, en especial haciendo incapié en la integración en el sector agroalimentario y su industria. Dicha integración debe ser para exportar alimento al mundo con gran valor agregado, donde Italia es la potencia por excelencia y tiene demanda creciente para sus productos de gran valor agregado y Argentina un enorme exportador de comodities. La idea es transformar esa exportación de comodities en exportaciones de mayor valor agregado. Las posibilidades de hacerlo a gran escala son reales, por la potencial producción de agroalimento en Argentina, sin tener en cuenta el enorme potencial de recuperación de tierras improductivas, donde Italia mucho puede aportar. Hoy Argentina puede producir alimento para más de 500 millones de personas, y sin dudas con un país mas ordenado en su macroeconomía y un avance en la Infraestructura la cifra será mayor. La Argentina esta en el inicio de un nuevo ciclo de gran crecimiento, que la llevará otra vez a ser una gran nación, Italia no puede no estar en esta etapa donde las mayores exportaciones de los países serán vitales para sus economías, esta integración logra sin dudas una gran capacidad exportadora en el sector agroalimento.

Italia y la Argentina son 2 economías complementarias, Italia con su Know How, los recursos naturales de La Argentina, junto al recurso humano de ambas naciones, se puede lograr una nueva marca mundial, a gran escala, como ser “Made in Argentina come In Italy”, Producto Italiano hecho en Argentina, Producto Italo-Argentina o cualquier otra combinación que exprese la integración. Esto sería revolucionario, porque generaría una marca a nivel mundial hecha por 2 países. Es claro que la integración por excelencia es en este sector.

Hay otros sectores para la integración, como el sector de la energía, Argentina será en 6 años un gran proveedor mundial de GNL, además de un exportador de energía verdes. Otro sector es el del “Conocimiento”, donde la integración ya se ha probado desde hace unos años, hay que intensificarla y darle volumen, la aparición de la Inteligencia Artificial, ha revolucionado esta industria y las posibilidades son muy buenas para integrarse.

Un gran sector para el gran crecimiento Argentino es la Infraestructura, hay mucho por hacer, empezando por todo lo relativo a “Vaca Muerta”, la Infraestructura de toda el área minera, y infraestructura en general donde hay muchísimo por hacer.

Siempre se habla en Argentina de tener las Pymes Italianas, este es el momento de creación de Joint Ventures, creando distritos italianos o clusters italianos, para hacer una cadena de valor de industrias exportadoras.

Los Emigrantes italianos que vinimos a la Argentina, vinimos con el sueño de hacer la “América” algunos lo hemos logrado, otros muchos lo lograron en otros países como EEUU. Este es el momento para que Italia y los Italianos vuelvan hacer la “América”, ese país es hoy Argentina, los gobiernos deben hacer una integración con un marco moderno, flexible, con el objetivo de la exportación como prioridad, que libere el potencial enorme del emprendedor Italo-Argentino, la decisión política se tomo, es lo que quedó reflejado el 20 de Noviembre del 2024 en Argentina, Buenos Aires, con la declaración de la premier Giorgia Meloni y el presidente Argentino Javier Milei. El 2025 debe ser el inicio de esta integración, personalmente pienso que el potencial de riqueza que puede originar esta integración es mayor al que los gobernantes imaginan.

Nunca mejor dicho, Viva Italia, Viva Argentina.

Diputado nacional por América meridional al parlamento de Italia (MC) Unión sudamericana de migrantes italianos, USEI. Empresario.