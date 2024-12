La desregulación como motor de la libertad económica

La reducción de regulaciones innecesarias y la simplificación del Estado no son solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino que son una estrategia para promover el crecimiento económico.

El pilar Micro está basado en la idea de minimizar el rol del Estado, devolviéndole a los individuos el poder de decidir sobre su destino. El concepto de libertad económica es central, pues es a través de la libertad de acción de las personas y las empresas que se logra un mayor crecimiento, más empleos y una economía más dinámica. Sin embargo, este enfoque no es dogmático ni cerrado, sino que reconoce que, en ocasiones, pueden existir motivos que justifiquen la presencia del Estado. Es decir, el objetivo no es reducir el Estado por reducirlo, sino eliminar su presencia donde no es necesaria y promover un entorno donde la competencia y la libre empresa sean los motores de la economía.