Alberto Fernández habló sobre el cumpleaños que celebró en pandemia: "Fue un error"

''El 14 de julio, día de cumpleaños de mi 'querida Fabiola', ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve'' , había dicho en su momento.

Casi cuatro años después, Alberto Fernández declaró en diálogo con Cenital: ''Lo que paso en aquella cena, que no fue una cena en verdad, fue un brindis, no debió haber ocurrido''. Luego, realizó un mea culpa: ''Fue claramente un error nuestro. Mio. Mio personalmente''. Además, reveló: ''A mi me atacaban y yo no contestaba. Y precisamente por no contestar me gané el título de (títere)''.