Impuesto a las Ganancias pierde votos en el Senado: empate "técnico" por ley Bases

Con esos dos votos extra, UP alcanzaría los 35 votos en el recinto. Y faltaría sumar al radical Martín Lousteau. Ese poroteo arrojaría de entrada un piso de 36 votos, sobre un total de 72 bancas, para rechazar la Ley bases. Un escenario que, de confirmarse, obligaría a desempatar a Victoria Villarruel.

La votación del paquete fiscal que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, cambios en el monotributo, bienes personales y un blanqueo de capitales, será aparte y asoma aun mas complicada que la Ley bases. Este fin de semana, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres consideró que en la vuelta del tributo impulsado por el Gobierno en la reforma fiscal "no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible". "El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto", agregó.

"Hay un dilema con ganancias que se podría haber resuelto. De hecho, para nosotros un régimen de grandes inversiones es importante, hay muchas que están frenadas por la incertidumbre que genera el no tratamiento de la ley", sostuvo Torres en declaraciones radiales. En esa línea, el gobernador chubutense afirmó: "En muchos puntos estamos a favor, pero ganancias lo vamos a votar en contra porque no contempla estas asimetrías".

Torres explicó que mandatarios provinciales patagónicos le solicitaron al Ejecutivo que se contemple el ítem "zona desfavorable" en el mínimo no imponible, ya que el costo de vida en esa región es más elevado. "Si se retrotrae la medida hay médicos que se me irían de la provincia. La verdad es que tampoco tenía un costo fiscal representativo para el Gobierno. Es un acto de justicia para las provincias que más aportan en términos de ganancias en cuarta categoría en relación al resto del país", argumentó el gobernador. El proyecto aprobado en Diputados establece un piso de 1.800.000 pesos ara trabajadores solteros y de 2.200.000 pesos para casados con hijos.

La ley de Bases dos y el paquete fiscal comenzarán a ser tratados este martes en un plenario de comisiones en el Senado, después de la aprobación de ambas propuestas clave para el Gobierno días atrás en Diputados, y en el oficialismo esperan acelerar los tiempos para obtener dictamen el jueves que viene y así poder discutir los dos proyectos el 16 de mayo en el recinto de la Cámara alta. Es que Javier Milei convocó a los Gobernadores a Córdova para suscribir el Pacto de Mayo el 25 siempre y cuando se aprueben la ley Bases y el paquete fiscal.

Final abierto parala Ley bases

A pesar de que filas de La Libertad Avanza (LLA) confían en que reunirán los votos necesarios para avanzar con la sanción de la ley Bases bis y de la iniciativa fiscal antes del encuentro entre funcionarios nacionales y gobernadores previsto para el sábado 25 de mayo en Córdoba, la votación en el recinto tiene un final abierto.

Llegado el caso de que el tratamiento de ambas propuestas se demore en el Senado, el oficialismo dispondrá de una semana más para lograr su aprobación antes de esa fecha. En ocasión del 214° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, Milei espera que mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmen en "La Docta" una serie de políticas de Estado que él considera fundamentales para revertir la crisis nacional y proyectar un futuro de prosperidad para el país.

Sin embargo, en la Cámara alta algunos entienden que si bien las dos iniciativas libertarias podrían conseguir el visto bueno "en general" durante su tratamiento en el recinto, con la titular de ese cuerpo, Victoria Villarruel, ubicándose de nuevo en el centro de la escena, es poco probable que el oficialismo obtenga en la votación "en particular" un resultado "en espejo" al que logró en Diputados.

En este sentido, existe un serio riesgo de que determinados capítulos del paquete fiscal, como el relacionado con el impuesto a las Ganancias, terminen mordiendo el polvo en el Senado, donde el vínculo entre gobernadores y legisladores es más significativo. En caso de que sufran modificaciones, ambos proyectos de ley deberían regresar a la Cámara baja, por lo que Milei vería frustrada su ambición de tenerlos validados antes del 25 de mayo.

Marcha contra el impuesto a las Ganancias

Desde el gabinete de Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis afirmó que van a convocar a una "gran movilización" para evitar que la Ley Bases sea sancionada en el Senado. "Vamos a estar convocando a una gran movilización para abrazar el Senado. Si hay un millón de personas ese día podemos evitar que esa ley sea sancionada", adelantó Katopodis en declaraciones radiales.

En este sentido, el funcionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó: "La gente que se movilizó el 23 de abril, los pibes, los docentes, saben que hicieron una diferencia. Movilizándose lograron dar una discusión y consiguieron frenar un ajuste que era muy violento". "No da lo mismo levantar la voz, organizarse y movilizarse que estar de brazos cruzados", subrayó.

En tanto, el ex ministro de Obras Públicas de la Nación sostuvo además que va a haber un "pueblo juzgando a cada legislador que aporte su voto a un retroceso para los jubilados, para las mujeres, para los que producen y trabajan". "No es que no haya plata. Esta Ley Bases que se está buscando sancionar pone en evidencia cuáles son los acuerdos y los socios de Milei, da cuenta de quienes son los ganadores de este modelo; los grupos concentrados, las inversiones extranjeras y los sectores más ricos del país", argumentó.

“Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas democráticas que tenemos para frenar esta catástrofe que se avecina, y que ya está generando que millones de argentinas y argentinos empiecen a pasar momentos terribles. La Ley de Bases avasalla los derechos y destruye la dignidad de millones de argentinas y argentinos”, advirtió también Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. “Estamos hablando de una enorme pérdida de derechos y conquistas que se va a notar en muy poco tiempo, por eso seguiremos haciendo lo que hay que hacer para defender a nuestra gente. En esta nueva etapa, vamos a trabajar para frenar la Ley Bases, que en realidad es la Ley de la desintegración nacional. Le están dando al presidente Milei la potestad para que haga lo que quiera, incluso puede vender la Argentina; así como las empresas nacionales, que son nuestro patrimonio, nuestra casa y nosotros no lo vamos a permitir”, agregó.

En paralelo al debate de la ley Bases y el paquete fiscal en el Sendo, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, pronosticó un "parazo" contra las políticas del presidente Javier Milei, ya que "todos" los sindicatos que integran la central obrera adhieren a la medida de fuerza. "Este paro nacional va a ser un parazo, todos los sindicatos que integran la CGT adhieren a la medida de fuerza", sostuvo Daer en el marco de la 4ta edición de la Facultad de la Militancia en Rosario.