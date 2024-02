La confianza en Milei, en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos

“En febrero se registrq el primer aumento desde la asunción del nuevo presidente en la Confianza del Consumidor... A nivel nacional el ICC (índice de Confianza de los Consumidores) sube 1,2% respecto a enero , siendo el aumento mucho mayor en el Interior, 6,9%, y en CABA, 3,11%, que en GBA donde se observa un retroceso de 3,18%.” Casi pareciera que, como buscando no despertar reacciones presidenciales como en su momento desató el último informe de la UCA sobre la pobreza, la gente del Centro de Investigación en Finanzas de la Di Tella, optó por el camino de la “sana” prudencia en el fraseado de su informe sobre la confianza de los consumidores.

ICC.jpg Desde marzo de 2001, el 88% del tiempo la confianza de los consumidores fue mayor a la actual.

De todas maneras no esconden -como si hacen algunos- que mientras la confianza entre la gente de mayor poder adquisitivo creció 5,72% frente a la de un mes atrás, entre los ms pobres fue apenas 1,44%. Y tampoco que mientras en lo que compete a bienes durables e inmuebles el incremento es de 15,7%, los subíndices sobre la situación macroeconómica -no, no se mantuvo estable- y la personal cayeron (0,22% y 2,19%); y que si bien las condiciones presentes (es febrero) subieron 3%, las expectativas futuras apenas lo hicieron 0,6%. Al analizar esto último por ingresos, el segmento de mayores ingresos mejoró su percepción sobre el presente 15,89% y sobre el futuro 2,4%, con incrementos en todos los subíndices, mientras los de menores recursos muestran caídas de 1,33% en la situación macro, 6,16&% en la presente y 26,6% en la personal.