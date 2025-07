Alexia Abaigar habló por primera vez desde su liberación: "Estos días viví un show mediático"

“Me mostraron la orden. Encontraron dos vecinos para que sean testigos... empezaron a buscar panfletos, algunas prendas específicas de ropa”, recordó Abaigar. Los oficiales se llevaron su teléfono, una computadora y su vehículo. Entre los objetos vinculados a la militancia política, se encontraron un póster de Evita y un libro de Cristina Fernández de Kirchner.

alesia abaigar.jpg Alesia Abaigar fue liberada este lunes.

Sin embargo, todo tomó mayor escala cuando la militante descubrió que su madre también había sido detenida. Según detalló en su testimonio, la mujer habría sido sorprendida en su domicilio horas antes. “Directamente le allanaron de noche porque eran las 6 de la mañana”, expresó.

Cuando Abaigar quedó detenida estuvo más de treinta horas incomunicada, un período de tiempo en el que le prohibieron comunicarse con familiares y en el que no le comunicaron las pruebas concretas que motivaron su aprehensión.

No sé absolutamente nada. Solo lo que se ve en los hechos en la televisión, nada más”, expresó tras ser liberada, al tiempo que añadió: “Se me está acusando de un hecho que al menos yo no he visto las pruebas todavía”.

Alexia Abaigar: "Lo que viví estos días fue absolutamente desmedido"

La funcionaria del gobierno de la Provincia padece una enfermedad pulmonar, algo que agravó su situación. "El daño que han hecho con mi madre estando ahí no es gratuito... me lleva a la memoria colectiva de las épocas más oscuras de nuestro país”, manifestó.

“Lo que viví estos días fue absolutamente desmedido y un show mediático que se armó alrededor de eso”, sentenció la militante.

Sin embargo, tras ser liberada reafirmó su militancia y sus convicciones. "De ninguna manera voy a dejar de militar. Entiendo que esto... es una manera de aleccionar al resto de la militancia, pero no va a suceder”, enfatizó.

Casa Espert Escrachada.png El escrache a la casa de José Luis Espert.

“La verdad que la saña con la que me han tratado ese tiempo, con la que están tratando ahora a Eva Mier y con la que tratan a Cristina (Kirchner). No hay en la historia de nuestro país, ni un no hubo, una mujer de más de 70 años a la que se le niegue la prisión domiciliaria, pero vimos que siguen insistiendo con lo mismo. La saña que hay con las mujeres, con las mujeres militantes, con las mujeres políticas y con las mujeres peronistas, es absolutamente desmedida”, concluyó Abaigar .

La funcionaria fue detenida al ser identificada como una de las personas involucradas en el ataque ocurrido días atrás en la casa del legislador libertario. En esa ocasión, un grupo de encapuchados arrojó estiércol en la entrada de su domicilio y colocó un pasacalles con la leyenda: “Acá está la mier... de Espert”.

Escrache a la casa de José Luis Espert: cómo sigue la causa

En las últimas horas, la Justicia federal también había ordenado la liberación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, por decisión de la jueza Arroyo Salgado.

De esta manera, la única acusada que permanece detenida es la concejala de Quilmes Eva Mieri, quien fue trasladada este sábado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria cuestionaron la solidez del expediente y denunciaron que se utilizaron “argumentos legales equivocados” para rechazar medidas alternativas a la prisión preventiva de Mieri.

El caso generó la reacción de distintos sectores del kirchnerismo, que consideran que las detenciones responden a motivaciones políticas. Inclusive, la expresidenta Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria en Constitución, se sumó a las críticas y publicó un mensaje dirigido al presidente Milei.

Allí recordó un antiguo posteo suyo en el que elogiaba una protesta de los “chalecos amarillos” en Francia por lanzar estiércol frente a una oficina del Estado. “Fijate hermano y borrá el posteo… porque con los manuales de procedimiento de Bullrich y Arroyo Salgado, te van a meter en cana por apología del delito”, ironizó. Cerró su mensaje con un llamado: “¡Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!”