Aportantes truchos: procesaron a los responsables de la campaña de Cambiemos

Ramos Padilla consideró que los cuatro miembros de Cambiemos cometieron “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos , en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, e interpretó que habilitar el pedido de excepción de los acusados representaría entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales. A su vez, se respaldó en la definición del Juzgado Federal 1, que decidió que la prolongación del conflicto de competencia no suponía “privar de respuesta penal” la indagación de los sucesos.

Concretamente, la investigación judicial identificó al menos 316 recibos que luego fueron desconocidos por quienes aparecían como aportantes. De esa cifra, 55 fueron rubricados por Julián Vilche por un total de $554.500 (unos u$s 35.000 de la época); otros 96 por Alfredo Irigoin por $527.500 (u$s 33.000); 84 fueron firmados por Carla Chabán por $442.250 (u$s 27.650); y 81 fueron avalados por Mauricio Redigonda (u$s 27.450).

La mayor parte de ese dinero fue canalizado en efectivo, lo que complejizó el seguimiento del dinero. A su vez, muchos de los aportes falsos fueron atribuidos a personas beneficiarias de planes sociales o personas con discapacidad.

“Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”, señaló el fallo.

A su vez, consideró que “implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas […] o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.