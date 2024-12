Rebelión contra Mauricio Macri tras intervenir el PRO en Córdoba

"Que se interviene un distrito sin irregularidades, por cuestiones políticas en lo aparente, pero en realidad para que en Buenos Aires se armen las listas a diputados nacionales de 2025 de Córdoba", denuncia Carreño en el escrito presentado el mismo jueves pasado ante el juzgado federal con competencia electoral a cargo de María Romilda Servini.

"Que el proceso es nulo por que se citó sin orden del día, no se accedió a votar nominalmente, lo decidió una Mesa Ejecutiva de manera no pública y se pidió ratificar en el Consejo Directivo sin siquiera leer su contenido. No se permitió derecho de defensa de ningún tipo", agrega en sus considerandos la medida de nulidad que apunta a impugnar la intervención resuelta por Macri como presidente del PRO a nivel nacional.

"Es una traición", bramó también la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, de Córdoba, tras la intervención partidaria. La legisladora tiene mandato hasta 2025 y acecha la ambulancia de Patricia Bullrich que se encarga de reclutar a macristas desencantados con el expresidente para sumarlos a las listas de las fuerzas del cielo de cara al armado electoral 2025 en Córdoba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/laurmachado/status/1867582095461429344&partner=&hide_thread=false Federalismo no es una palabra vacía. Es nuestra identidad. Y cuando nos imponen decisiones sin diálogo, sin consenso y sin respeto, lo que están pisoteando es nuestra autonomía como provincia. Córdoba no es una sucursal de nadie, que quede claro. — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) December 13, 2024

“Esto no es solo una lucha por Córdoba. Es una lucha por un PRO democrático, transparente y verdaderamente federal”, se quejó Rodríguez Machado en redes sociales, apuntando sus críticas directamente a Macri. Desde el entorno de Agost Carreño destacaron que el partido en Córdoba "no tenía irregularidades en su funcionamiento ni en sus balances, lo que refuerza la idea de que la decisión responde a intereses políticos de cara a 2025". Y agregan que la interna partidaria para renovar autoridades el próximo año ya estaba convocada para febrero.

Mauricio Macri vs Patricia Bullrich

De fondo late la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por la absorción, o no, del PRO dentro de La Libertad Avanza. Luis Juez está cada vez más cerca del oficialismo y tiene línea directa con Javier Milei. Desde Casa Rosada incluso analizan designarlo en la preparatoria del Senado de febrero como nuevo presidente provisional del Senado en reemplazo del cuestionado Bartolomé Abdala.

En La Libertad Avanza se impone vía Karina Milei un esquema de armado de boletas 2025 en el que todas las candidaturas serían encabezadas por un dirigente propio de La Libertad Avanza. Ese formato dejó fuera de carrera como potenciales candidatos del oficialismo tanto a Juez como al radical Rodrigo de Loredo quien, pese a su colaboracionismo parlamentario con la Casa Rosada, no sería tenido en cuenta para el próximo año ara sumarse a las fuerzas del cielo.

Córdoba en disputa

Ante este panorama de despliegue territorial de LLA sobre Córdoba, Macri y De Loredo comenzaron a explorar un acuerdo por conveniencia. Unir al PRO y a la UCR en la misma boleta para contener la expansión de las fuerzas del cielo en Córdoba. Y para allanar ese camino, que podría tener a De Loredo encabezando la boleta de un frente entre los macristas y los radicales en esa provincia, Macri ordenó la intervención de la filial cordobesa de su partido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martintetaz/status/1867643004091269219&partner=&hide_thread=false .@rodrigodeloredo acaba de anunciar que será candidato a gobernador de Cordoba en 2027, buscando terminar con la hegemonía del peronismo en la provincia pic.twitter.com/NYkzGg9Yhe — Martin Tetaz (@martintetaz) December 13, 2024

La intervención del PRO cordobés, para evitar el rechazo de la actual conducción del partido amarillo a esa jugada de armar un frente con la UCR de De Loredo, tuvo efectos inmediatos. El mismo jueves, el jefe de la bancada del radicalismo en la Cámara de Diputados salió a instalar su candidatura a gobernador para 2027.