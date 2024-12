Atentado a Cristina Kirchner: lo que dejó la primera etapa del juicio que se retoma en febrero

Como es sabido, la cadena de custodia de su celular se rompió -lo que motivó otra causa judicial- por lo que, finalmente, después de numerosas dilaciones el próximo 4 de febrero se hará el tercer y último intento por abrir el teléfono y recuperar el contenido perdido. En lo que va del debate oral, en las declaraciones de los efectivos y peritos de la policía de la Ciudad que intervinieron la noche del ataque hubo contradicciones y no quedó claro si el teléfono estaba o no con batería, si estaba prendido o apagado y si estaba rota la pantalla al momento de la detención de Sabag. La nueva pericia, advierten los especialistas, es riesgosa. Podría no obtenerse información nueva y hasta podría quedar inutilizado el aparato. No obstante, la fiscalía pidió avanzar con el estudio.