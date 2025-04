La relación del papa Francisco con los presidentes argentinos: cordial pero distante

El nombramiento de Francisco se dio en medio de una relación tirante del Gobierno, en ese momento, con la Iglesia. Esto cambió los planes. Al principio, desde el oficialismo hubo recelo. Pero para la presidenta no hubo vacilación. A partir de ese instante, cambió su mirada personal sobre la figura del Francisco, como así también todo el kirchnerismo.

Papa FRANCISCO CRISTINA KIRCHNER

Tensa audiencia con Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri estuvo en dos oportunidades con el Papa Francisco. La primera reunión protocolar fue en enero de 2018, donde había una relación distante.

Ese primer cruce (como Presidente y Papa) fue tenso y dejó a Macri mal parado. Francisco le marcó la cancha y le hizo varias críticas por sus movimientos políticos.

La segunda visita en ese año, tuvo la presencia de Antonia (hija de Macri y Juliana Awada), algo que ayudó a romper la frialdad de la relación.

El papa Francisco y Mauricio Macri. El papa Francisco y Mauricio Macri.

Las reuniones con Alberto Fernández

El 31 de enero de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco. El encuentro, que duró 44 minutos, fue el primero de carácter oficial entre ambos desde la asunción del político en 2019.

En dicha reunión, Fernández había exclamado: “Santo Padre, qué gusto verlo!”. Tras el encuentro, en el marco del intercambio protocolar de obsequios, el papa Francisco le pidió al presidente Alberto Fernández que "sean mensajeros de la paz", al entregarle una escultura con forma de medallón que simboliza la paz y que contiene un olivo, una vid y una paloma, según le explicó el propio pontífice al mandatario.

PAPA FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ.jpg Francisco se reunió tres veces con el exmandatario Fernández.

Según contó en una conferencia de prensa que ofreció en Roma, el encuentro con Francisco fue distendido: "Nos reímos mucho, tuvimos muchas coincidencias y escuché sus consejos. No se habló de la visita del Papa a la Argentina; no quiero que se sienta presionado. Argentina es su casa y siempre están las puertas abiertas", comentó.

Al año siguiente, en mayo y post pandemia, Fernández volvió a mantener una audiencia privada con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, en la que se destacó el "muy buen clima" entre ambos.

La reunión estuvo signada por temas como la pandemia de coronavirus, las coincidencias en la necesidad de liberalización de las patentes de las vacunas y la "ayuda silenciosa" del pontífice argentino a la renegociación de la deuda.

Por último, el exmandatario tenía previsto volver a encontrarse con el pontífice en noviembre de 2023, pero decidió cancelarlo para seguir adelante con la transición presidencial en el marco del cambio de Gobierno que tuvo como protagonista a Javier Milei.

Su encuentro con Javier Milei y la posibilidad de una visita a la Argentina

El presidente Javier Milei se reunió en febrero de 2024 en el Vaticano con el papa Francisco en lo que fue la primera y única reunión privada entre ambos luego de los saludos que se intercambiaron en la canonización de la flamante santa argentina Mama Antula y, tras la cual el mandatario presentó en la Secretaría de Estado de la Santa Sede su plan "para enfrentar la crisis económica" de la Argentina.

"No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago", le había dicho Milei al Papa, haciendo referencia a una conversación previa que no trascendió, al entrar en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico, en donde estuvo hasta las 10 para una reunión privada. "Sentate", lo invitó luego Francisco a acomodarse en el escritorio en el que estuvieron una hora cara a cara.

milei papa francisco El Papa y Milei mantuvieron una única reunión privada, en febrero de 2024. Reuters

Uno de los temas en agenda, según había adelantado el mandatario, fue la invitación a Jorge Mario Bergoglio para que visite Argentina por primera vez desde que fue entronizado en marzo de 2013, una posibilidad que el Papa considera "una hipótesis" para el segundo semestre del año.

Más tarde ese año, Milei reveló que en ese momento hablaba con Francisco y le envía datos sobre la realidad social y económica del país. "Hablamos siempre de las situaciones de vulnerabilidad, recibe un reporte de Capital Humano con lo que estamos haciendo para que esté al tanto y no le llegue información distorsionada. Son temas profundos, complejos y tiene la grandeza de meterle un chiste para que relaje”, agregó.