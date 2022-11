Atentado a Cristina: la jueza Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Rívolo

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.

"Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte", sostuvo la jueza.

La magistrada tomó la decisión en la tarde, después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada "la posibilidad de la prueba" pudo haber sido para ocultar algo.

La decisión se informó luego de que los abogados de la querella de la titular del Senado reclamaran ante la Cámara Federal porteña que la magistrada sea apartada de la investigación.

"Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado", expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Leopoldo Bruglia, quien ahora deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada que instruye el expediente por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre.

Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una "completa falta de iniciativa" y habría "boicoteado" líneas de investigación, por lo que no puede seguir al frente del caso, según expresaron en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal (que enumeró las irregularidades en el manejo de la causa) y luego Ubeira.

"La investigación es imposible así", sostuvo Aldazabal tras enumerar lo que la querella define como "irregularidades" en la instrucción del caso: aseguró que "no se investigó" ni a la Policía Federal (por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Sabag Montiel), ni la pista 'Milman´, ni la línea de Carrol".

Diferencias entre la jueza y la querella

Las diferencias entre la jueza y la querella se volvieron insalvables a partir de la decisión de la magistrada de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia.

"Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes durante la audiencia entre el juez Bruglia, al que además le aclararon que no reclaman "resultado concreto" para la investigación sino que quieren "que se investiguen todas las líneas para conocer qué pasó".

"La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña", enfatizó Ubeira durante su intervención.