Impactante: la NASA compartió nuevas imágenes de la Tierra tomadas por la misión Artemis II

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Desde la cápsula Orión, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA capturaron espectaculares imágenes de alta resolución del planeta Tierra.

Impactante: la NASA compartió nuevas imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II

En medio del histórico evento que representa la misión de Artemis II, que marca el retorno de una expedición lunar tras décadas, la NASA publicó las primeras imágenes tomadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orion durante su viaje a la Luna.

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Las impresionantes fotografías fueron capturadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, utilizando su dispositivo personal (una tableta con cámara) y ambas muestran la Tierra.

Misión Artemis II: las impresionantes imágenes de la Tierra La primera fue descrita por el centro de control de la misión de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston como un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayamos, seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más.

image Los astronautas despegaron el pasado 1° de abril. NASA La segunda imagen fue tomada desde una de las ventanas de la nave Orion; otra vista de la Tierra descrita como un punto azul pálido visto a través de los ojos de la tripulación.

Esta imagen destaca por mostrar el globo terráqueo completo, apreciándose África, Europa y las auroras polares, junto a la luz zodiacal originada por el polvo que refleja la luz solar en el sistema solar. La agencia espacial publicó la imagen en sus redes sociales acompañada del mensaje: “Hola, mundo”, transmitiendo el asombro del equipo ante la magnitud de la escena captada.

image El viaje durará un total de 10 días. NASA La NASA difundió además otras fotografías obtenidas desde las ventanas de la cápsula Orión, donde la Tierra aparece como una media luna rodeada por gradaciones azules y marrones de la atmósfera. En otra de las imágenes, se observa la transición del día a la noche. Estas transmisiones en directo permiten acercar la experiencia espacial al público y cumplen con el objetivo de divulgación. image La NASA espera poder alunizar en 2027. NASA La especialista de misión Christina Koch comentó estas imágenes durante una transmisión en directo con los medios de comunicación el segundo día del vuelo. “Tras haber disfrutado de vistas increíbles del planeta Tierra, viéndolo entero a través de la ventana, saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más”, dijo. “Sabía que eso era lo que veríamos. Pero nada te prepara para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, con el resplandor de la Luna por la noche, con el hermoso rayo del atardecer. Y saber que vamos a tener vistas similares de la Luna… Estoy realmente emocionada”. Durante la misma conversación, Wiseman agregó: “Hace aproximadamente una hora, el Centro de Control de Misión de Houston reorientó nuestra nave espacial mientras el sol se ponía tras la Tierra. No sé qué esperábamos ver en ese momento, pero se podía ver el globo entero, de polo a polo. Se veía África, Europa, y si uno se fijaba bien, podía ver la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras”.

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