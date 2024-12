Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por el Presupuesto para 2025: "Tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires"

Tras no lograr el consenso necesario para aprobar el Presupuesto 2025 en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei y aseguró que el máximo mandatario argentino tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste y la proximidad de las elecciones del próximo año. "Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen ".

"No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires“, subrayó el máximo mandatario provincial. En detalle, el pasado viernes el gobernador no logró el consenso y se cayó la sesión en la legislatura en la que se iba a discutir el Presupuesto 2025, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento.