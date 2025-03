El mensaje de Guillermo Francos a la CGT por el paro: "De nada sirve que nos empecemos a poner en difíciles"

" Que la CGT convoque una huelga porque las fuerzas de seguridad defienden el orden publico. No lo puedo entender. Que me digan otra cosa, pero no eso porque no tiene sentido ", afirmó Francos.

En una postura esperable, desconoció los reclamos de paritarias libres y un aumento de emergencia para los jubilados pedidos por la principal central obrera. Por el contrario, no le reconoció ningún acompañamiento social. "Mi sensación es que no hay acompañamiento social. Un paro de 36 horas... no tiene ninguna lógica", se quejó.

Cronograma de paros: cuándo es la huelga general de la CGT y qué pasará con el transporte público

El Consejo Directivo de la CGT convocó este jueves al tercer paro general de 24 horas de la gestión de Javier Milei. La medida de fuerza se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Además de la huelga, la CGT también se movilizará el miércoles 9 desde las 12 horas en apoyo a los jubilados. De esta manera, la central obrera reclama por paritarias libres, aumento de emergencia para adultos mayores y reactivación de obra pública, entre otros puntos. En la previa, el Ejecutivo nacional intenta convocar a los gremialistas dialoguistas a un encuentro para intentar frenar la medida de fuerza.

"Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a trabajadores y trabajadoras, que confirmamos que vamos a tomar una acción sindical de 36 horas. Comenzará con movilizaciones el 9 de abril a las 12 horas, y un paro el 10 de abril por 24 horas", confirmó el triunviro Héctor Daer durante una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo.

Por último, desde la CGT también informaron que se movilizarán el 24 de marzo para acompañar la marcha de los organismos de Derechos Humanos. "Nos sentimos parte de esa lucha por Memoria, Verdad y Justicia", expresaron. En tanto que el 27 de marzo se reunirán todas las regionales del país y el 1 de mayo se movilizará la CGT por el Día del Trabajador.

Paro general: ¿habrá transporte público el 10 de abril?

Uno de las principales dudas tras en la previa del anuncio del paro general era si la CGT iba a sumar el apoyo clave de los gremios del transporte en referencia a la medida de fuerza. Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) - que agrupa a los colectiveros - confirmó este jueves que adhieren al llamado de la confederación "porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe".

"El Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, al confirmar la adhesión al paro general.

"Hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", remarcó Gusso y describió la dura situación de los asalariados: "hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento".

Por otro lado, el secretario General de La Fraternidad, Omar Maturan, también se pronunció a favor del paro general y afirmó: : "Ya no alcanzaban los paros de 24 horas, por eso solicitamos a la CGT que haya paro y movilización de 36 horas". De esta manera, trenes y colectivos no funcionarán por 24 horas durante el próximo 10 de abril.

Estatales confirmaron paro y movilización para el jueves 27 de marzo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se adelantó a la medida de fuerza de la CGT y convocó a un paro y movilización para el próximo jueves 27 de marzo. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó que los trabajadores estatales "no podemos esperar hasta abril. Es urgente evitar que a fin de mes el Gobierno implemente un nuevo ajuste en el Estado".

Los estatales denuncian la posibilidad de despidos masivos de más de 50.000 empleados cuyos contratos vencen el 31 de marzo. ATE exige que esos vínculos laborales sean renovados automáticamente, tal como lo establece la Resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Además de la huelga, se realizará una movilización hacia la sede de la cartera dirigida por Federico Sturzenegger.

"Los estatales no podemos esperar hasta abril. Tenemos que evitar que a fin de mes el Gobierno ejecute un nuevo recorte en el Estado. Todos los contratos que vencen el 31 deben ser renovados de manera automática. No toleraremos cesantías masivas", advirtió Aguiar, haciendo hincapié en que, de no cumplirse con la renovación, se tomarán medidas de protesta.

En el marco de esta movilización, ATE también critica las políticas del Gobierno en relación a la reducción del sector público. Según Aguiar, el ministro Sturzenegger es quien impulsa medidas como la baja de retenciones al campo y la eliminación de impuestos a los autos de alta gama, buscando financiar esas políticas con nuevos recortes, incluyendo el cierre y la fusión de organismos públicos.

Además, desde ATE exigen un aumento salarial para la Administración Pública. El gremio subraya que la paritaria estatal de 2024 quedó 44,4% por debajo de la inflación, y que los aumentos otorgados en los primeros meses del año, 1,5% en enero y 1,2% en febrero, están muy por debajo del índice de precios al consumidor. Desde entonces, las negociaciones paritarias se mantienen en un cuarto intermedio.

"Deben reabrirse de manera inmediata las paritarias y garantizar que el daño que sufrieron los salarios sea reparado”, insistió Aguiar.

Finalmente, ATE también confirmó una movilización para el 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que realizará en conjunto con movimientos sociales y sindicatos.