"Bertie" Benegas Lynch atendió a Victoria Villarruel en medio de la polémica: "No debemos desconectar de la realidad"

A su vez, Benegas Lynch acusó a Villarruel de "plantear cosas inoportunas, agendas desconcertantes o dejarse tentar por cantos de sirena o desvaríos de alfombras rojas", al tiempo que reivindicó el "momento fascinante para ser parte" del proceso de reestructuración que plantea el Presidente.

"No me entra en la cabeza el proceder de quienes se distancian de nuestro curso sabiendo a qué vinimos y a dónde vamos", agregó, mientras que concluyó: "Me cuesta entenderlo no solo por un tema de falta de integridad y agradecimiento, sino que ni siquiera demuestran tener inteligencia los que buscan proyectarse en la política".