Edgardo Kueider rompió el silencio tras su detención: negó que el dinero proviniera de "ilícitos" y apuntó contra el kirchnerismo

En una entrevista por la señal de streaming Vorterix Litoral, Kueider señaló las amenazas que recibió a partir de este caso: “Desde el momento en que esto tomó estado público y el Senado decidió mi expulsión he recibido innumerables amenazas . Los mensajes que he recibido son del tipo ‘cuidado porque te pueden hacer desaparecer ’, porque así el Gobierno se cubriría ante una eventual manifestación mía al respecto . O puede ser al revés: puede que del otro lado intenten hacer algo para luego endilgarle la responsabilidad al Gobierno ”, indicó.

En ese sentido, el exlegislador señaló un fragmento de la intervención del senador de Unión por la Patria José Mayans durante la sesión en la que se definió su expulsión de la Cámara alta. El formoseño apuntó: “Le aconsejo a Kueider que no salga ni al balcón porque sabe mucho. No vaya a ser que se caiga del séptimo piso. O que se ahogue en la piscina. Sabe mucho y hay gente con la que se metió que es jodida”.

En cuanto a la investigación en su contra, apuntó que su detención en la Aduana de Paraguay "está cuestionada". "Introdujeron todo lo que había en la camioneta en mi mochila”, señaló. Al respecto, dejó la incógnita de si el operativo era “susceptible de un premio” aunque luego dijo que no sintió que hubiera sido “entregado”. “Fue un operativo fortuito”.

Tras ser consultado por sus viajes a Paraguay durante 2024 con su asistente, Iara Guinsel (también detenida por la misma causa), Kueider explicó: "Son cuestiones de operaciones de acá que no son mías y por eso no puedo hablar. No hay ninguna investigación ni ilícito. Son operaciones comerciales de Paraguay, no tienen nada que ver con la Argentina”, dijo. A su vez, aclaró que los viajes reiterados se deben a que Guinsel está tramitando la ciudadanía en Paraguay.

La justicia paraguaya lleva adelante una investigación por presunto lavado basado en la sospecha de que Guinsel intentó comprar departamentos en Asunción con dólares cuyo origen no pudo justificar.

Edgardo Kueider habló del vínculo entre su causa y la ley Bases: "Voté con total convencimiento"

Por otro lado, enfatizó que su imputación tiene "un interés de alto voltaje político". Según consideró, "el kirchnerismo se ha encargado, ha trabajado arduamente para instalar que está vinculado a la Ley Bases”. Luego de la detención de Kueider, hubo sectores de la oposición que se reunieron para barajar el pedido de anulación de la iniciativa oficialista al señalar que el voto del ahora exsenador fue fundamental para su aprobación.

El entrerriano sostuvo que el kirchnerismo tenía la intención de debilitar al Gobierno de Javier Milei impidiendo que esa norma se apruebe.

Sobre este punto, agregó que ya le había adelantado cuál sería su postura a varios dirigentes del PJ. “Lo hablé con el presidente del PJ Entre Ríos (José Cáceres); con intendentes; con (el ex gobernador y actual diputado nacional) Gustavo Bordet; con Mayans, que dijo en una sesión que yo iba a votar de una manera y terminé haciéndolo de otra: mentira; con Eduardo 'Wado' de Pedro".

“Voté con total convencimiento”, aseguró y contrastó esta decisión con su votación contra el DNU 70/2023. “Trabajé para que se lo rechace. Y se rechazó. Era inconstitucional porque modificaba más de 300 leyes. Diputados ni siquiera lo está discutiendo ahora”, lanzó.

“El kirchnerismo quería bajar la Ley Bases porque así le iba a dar un golpe mortal al Gobierno. La intención era bajar el Gobierno. Y yo de ninguna manera pienso de esa forma. Se los manifesté: no podemos darle un golpe a un gobierno democrático que fue electo recientemente”, sostuvo.

En esa línea, reafirmó: “No cuenten conmigo para bajar un Gobierno democrático. Prefiero pagar el costo político que, creo, estoy pagando ahora”, cerró.