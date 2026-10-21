Biocombustibles: reparto del mercado genera ruido en Diputados entre las provincias

El reparto del mercado de biocombustibles expuso en Diputados el conflicto que enfrenta La Libertad Avanza para sancionar la nueva ley. De acuerdo a la iniciativa, las pymes regionales y productoras no integradas verán disminuir su participación reservada de forma progresiva hasta fijar un piso del 4% a partir de 2031 y desata un conflicto entre las provincias.

Las pymes bonaerenses, por ejemplo, que no están integradas a grandes cadenas productivas y dependen estrictamente del cupo obligatorio estatal, denuncian que la nueva ley las deja sin protección. De aprobarse los cambios, las grandes beneficiadas serían las empresas radicadas en Santa Fe, que cuentan con una escala de producción masiva y vinculadas al sector exportador, permitiéndoles asi avanzar sobre el mercado interno.

El proyecto propone aumentar los cortes obligatorios de biodiesel en gasoil al 7,5% (con pase al 10% al año) y bioetanol en naftas al 12% (con pase al 15% al año). En el bioetanol se garantiza un 6% para el sector azucarero y un 6% para el maicero.

En el caso del bioetanol, el proyecto fija segmentos del 6% para el de caña de azúcar durante 15 años en beneficio de las provincias del norte (Salta, Tucumán, Jujuy) mientras que se establece 6% pata el bioetanol de maíz, y un 3% para el libre mercado. Pero en el caso del biodiesel se establece un cronograma decreciente que comienza con 7,5% y se reduce al 3% progresivamente hasta 2031.

Como consignó Ámbito , Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) , advirtió este martes en Diputados que desde su sector "estamos de acuerdo que hay que modernizar el régimen, pero sin mandar a la quiebra a cinco pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras ". Luego achacó que "CIARA tiene que entrar al mercado interno para suplir lo que no puede exportar y lo tiene que hacer cortándole la cabeza a las pymes" y pidió aumentar el corte de biodiésel al 12,5% para "que se construya un segmento permanente, como el que se construyó para la caña de azúcar, para que las pymes compitamos para abastecer el mercado interno".

"No podemos aceptar que para mejorar la situación de las provincias que hacen bioetanol empeoremos la situación de las que hacen biodiésel condenando a la quiebra a sus pymes", alertó Martelli quien puso de manifiesto que las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos elaboran el 65% del biodiésel del país y rechazan el proyecto. También afirmó que los gobiernos bonaerense, pampeano y puntano están en contra: "La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no".

Reclamos en Diputados

Las pymes advierten que el nuevo proyecto beneficia a las provincias del NOA que producen bioetanol y a Córdoba y Santa Fe con el ingreso de las grandes aceiteras al mercado interno del biodiésel. "No podemos aceptar que para mejorar la situación de las provincias que hacen bioetanol empeoremos la situación de las que hacen biodiésel condenando a la quiebra a sus pymes", fue la queja desde CEPREB.

Argentina produce casi 900.000 toneladas de biodiesel solo para el mercado interno y genera 9500 puestos de trabajo, mientras las grandes aceiteras exportadoras se vieron perjudicadas por los aranceles aplicados en Estados Unidos al producto argentino y la Unión Europea impuso derechos antidomping, lo que provocó el derrumbe de las exportaciones.

A partir de este cambo en escenario internacional, empresarios del sector comenzaron a cuestionar la vigencia de la ley 27.640 e impulsaron su modificación para que las aceiteras se quedaran con una mayor porción del mercado interno en la Argentina, en detrimento de las pymes. La nueva ley que ya cuenta con sanción del Senado y este martes comenzó a debatirse en comisión en Diputados aumenta el corte, es decir el porcentaje de biodiesel y bioetanol que deben comprar las petroleras y expender las estaciones de servicio. Una medida que impulsa al sector. Pero el conflicto reside en el nuevo esquema de reparto del mercado que enfrenta a las distintas provincias productoras.

Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), se mostró a favor del texto aprobado por la Cámara de Senadores y aseguró que preserva herramientas de protección para las empresas que abastecen el mercado interno. “La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer”, sostuvo. Además, reclamó acelerar la aprobación: “Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos”.