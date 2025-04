Charlas de quincho: Adorni, lejos de la motosierra y cerca de la aspiradora

Una semana atravesada por la muerte del papa Francisco , cuyo legado trasciende en todo el mundo por la impronta revolucionaria que le imprimió a la Iglesia Católica. Sin embargo, su mensaje de paz y unidad no se reflejó en la política local, con una actividad que no se detuvo por completo, pese al duelo decretado por el Gobierno.

Adorni se olvidó de la motosierra

Aunque arrancó la campaña posando con una motosierra, el vocero candidato Manuel Adorni fue el único funcionario de Javier Milei que no la utilizó en su gestión cotidiana. Más bien hizo todo lo contrario, y tal vez se equivocó de artefacto y sin darse cuenta tomó una aspiradora, para absorber más empleados y recursos, que en rigor nadie sabe para qué se utilizan.

Para graficarlo, la Secretaría de Comunicación y Medios que comanda pasó de tener 208 empleados en noviembre de 2024 a 248 en marzo de 2025, con un exorbitante presupuesto de casi $30.000 millones. Esa es la cifra que cuestan las chicanas y las respuestas picantes en las cada vez menos frecuentes conferencias de prensa. Un show que antes se montaba cada mañana a las 11 y que, en medio de la campaña porteña, fue espaciando, con apariciones cada vez más esporádicas.

El crecimiento de la estructura a cargo de Adorni, que absorbió las funciones que dejó el eyectado Eduardo Serenellini, el lobista, no se explica, en rigor, por una mayor cantidad de tareas asignadas. Todo lo contrario, ni siquiera tiene manejo del ejército de trolls.

En esa línea, la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 272/25, por el cual le sacan de su órbita la organización de las cadenas nacionales, que pasarán a estar en manos de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Una especie de “operativo salida”, ya que, aunque se buscaron vericuetos para mantener la vocería y la potencial banca en la Legislatura porteña, la Constitución de la Ciudad es muy clara al respecto y prohíbe ese eventual doble recibo de sueldo. Así, ya miran en Casa Rosada la despedida en diciembre para que pase del atril de Balcarce 50 a una impersonal banca porteña, para ponerse a las órdenes de Pilar Ramírez, la jefa del bloque de La Libertad Avanza.

PLANTEL DE ADORNI.jpg

En ese marco, dicen que Santiago Caputo tacha los días en la pared, dado que Adorni (al igual que su segundo, Javier Lanari) no es de su confianza. Espera el momento de abrirle la puerta y darle una palmada, para buscarle reemplazante. Hoy Adorni dejó muchas de sus “tareas” en manos de Lanari, quien estos días tuvo más trabajo de lo habitual y no posteó prácticamente fotos familiares, que era su afición en días de menos carga laboral.

Por caso, el asesor estrella mira también las encuestas que lo muestran al vocero entre segundo y cuarto para los comicios de la Ciudad, según cada consultora. Es que el tono soberbio y provocativo no le sentó bien a LLA, contra rivales que prefirieron la mesura. Leandro Santoro mantiene el caudal habitual del peronismo y le alcanza hasta acá para liderar por la oferta dividida de los libertarios, el PRO y los exsocios de Juntos por el Cambio. Silvia Lospennato, la candidata del macrismo, también se mantiene competitiva con una mirada porteña y un discurso conciliador. Ramiro Marra y Horacio Rodríguez Larreta no se pinchan, y así, al menos hasta acá, no se da la tesis de la polarización que buscaba en cuarteles violetas.

Ante la expectativa nacional por las elecciones porteñas del 18 de mayo, muchos decían que Milei tuvo que sacrificar un alfil, por Adorni. Pero ante el fracaso de la movida, ahora tiene que arriesgar al propio rey: Milei se vio en la obligación, como en ningún otro distrito, de salir a hacer campaña y poner la cara para evitar el papelón. ¿Podrá Milei salvar a Adorni y a LLA de un resultado por debajo de los 20 puntos? Ese es el principal interrogante de estos días, y que llevó al Presidente a cortar el duelo por la muerte del Papa para meter al vocero a una entrevista radial. Lo curioso que Adorni aún no confirmó presencia a un debate televisivo de candidatos, aunque no está para regalar demasiado. ¿Dejará la silla, literalmente, vacía?

En cuanto al 18 de mayo, Santiago Caputo dejó los armados electorales en manos de Karina, y ahora toma vigor con los errores no forzados de sus contrapesos en el Gobierno. Adorni aparece, también, en la lista de errores.

Una “comunicadora digital” en el avión

Esa necesidad de sumarle adhesiones también hizo que Milei lo sumara a la comitiva que viajó al Vaticano, aunque Adorni casi no tomó aviones en lo que va de la gestión. Si ya su presencia en el vuelo a Roma era polémica, por innecesaria, más lo fue que el vocero haya conseguido ticket para Macarena Jimena Rodríguez, conocida como la funcionaria digital, y que el candidato a legislador negó que sea su community manager (CM).

WhatsApp Image 2025-04-27 at 5.45.39 PM.jpeg La foto que revela la presencia de Macarena Rodríguez en la comitiva que viajó a Roma. Agencia NA

La fotografía fue tomada por la Agencia Noticias Argentinas tras el regreso de la comitiva oficial desde Roma, donde el presidente Milei y sus ministros participaron del funeral del papa Francisco. Rodríguez fue nombrada oficialmente el 1° de febrero de 2025 como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales de la Presidencia de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Es decir, una de las 40 personas que inflaron la nómina en estos últimos meses.

El vocero desmintió en sus redes que fuera su CM, pero no dijo nada respecto al viaje. Es decir, negó lo menos grave.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1916144935629181203&partner=&hide_thread=false Fake: nunca tuve CM. Fin. https://t.co/czKkEJuDXo — Manuel Adorni (@madorni) April 26, 2025

Rodríguez suele estar al lado de Karina, y por ende ahora de Adorni. También es fotógrafa del Presidente, en reemplazo del histórico y entrañable Víctor Bugge. Aunque, en verdad, convivieron un tiempo hasta que a Bugge lo jubilaron, como una salida elegante.

El saco de Moretti: eslabones perdidos y lo que sigue

Si algo coincidían todos en el mundo San Lorenzo era que Marcelo Moretti era incapaz y amigo de lo ajeno. El video que se viralizó había sido visto por buena parte de Boedo en 2024, con lo cual no sorprendió a nadie. Sí llamó la atención el momento en que se difundió.

La mala fama de Moretti lo llevó a un enfrentamiento directo con Matías Lammens, acaso su principal detractor desde diciembre de 2023, con quien tuvo un intercambio de WhatsApp que se conoció el año pasado, donde ya se mencionaba en una acalorada discusión al mentado video de la coima “para que lo fichen al nene”. Un hecho grave, una suerte de bolsos de López en el mundo del fútbol, por el que Moretti no solo no renunció, sino que anunció una licencia en su cargo, que no estaba formalizada el domingo.

Gastón Marano, abogado de uno de los “copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, también defenderá a Moretti, en un caso que avanzó en dos fueros, el nacional y el porteño, por lo que muchos imaginan que en algún momento habrá una unificación de las causas. Marano también defendió a dirigentes de Independiente y logró que fueran absueltos en causas semejantes, ligadas al financiamiento de barra bravas.

El eslabón perdido es Francisco Carlos Sánchez Gamino, quien habría sido el intermediario y es quien aparece en los audios y las imágenes. Era funcionario de la jefatura de Gabinete, de donde fue eyectado apenas conocidos los hechos. En rigor, en esas oficinas nadie lo conocía, y era de una suerte de cuarta línea. Por su base en La Plata y su conchabo en Nación, todo indicaba que si alguien tenía que conocerlo era Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza. Es decir, ladra y tiene cuatro patas; las deducciones llegaron solas. Pero en el despacho de Pareja (subsecretario de Integración Socio-Urbana) lo negaron no una sino tres veces, como en la Biblia. “No lo conoce ni de la gestión en el Gobierno (1), ni de la militancia en ningún lugar político (2) ni tampoco de San Lorenzo (3). Directamente no sabe quién es”, explicaban desde su entorno.

Quizás como una premonición, días antes de la viralización del video, Sebastián Pareja, con juego político en San Lorenzo donde intentó ser candidato presidencial, cenaba con un dirigente de su agrupación en el restaurante de la rosca azulgrana, ubicado en Av La Plata y Santander, propiedad de un “hincha caracterizado”, quien también se encontraba en el lugar.

La cuestión es que nadie sabe muy bien cómo sigue la película, máxime después de los incidentes registrados en el partido San Lorenzo – Central, que muchos creen que fueron “armados” para que el próximo partido de local, quizás el último de este primer torneo, sea a puertas cerradas. Es que en el oficialismo buscan ganar tiempo, con una oposición que ahora intenta rearmarse rápido por si hay un llamado a las urnas, que es lo que reclamó el sábado toda la cancha. Antes, los socios habían tomado la sede de Av. La Plata con la misma consigna.

San Lorenzo toma sede

Por lo pronto, el vice Néstor Navarro llegó al país el jueves y buscó una foto con el plantel, también para ganar tiempo. Es que el empresario de la carne, radicado en Uruguay, no tiene decidido agarrar el fierro caliente. Le insisten en el oficialismo, pero por el momento no hay decisión tomada. Si siguen las renuncias, la línea sucesoria continúa con Andrés Terzano, vice segundo que hizo su camino como encargado de las peñas del interior, y con el secretario Martín Cigna, con una historia ligada a los medios, no exenta de truculencias. Cuenta una anécdota que a Cigna lo invitó un grupo de socios a jugar un partido informal en Ciudad Deportiva, y que su primera participación quiso adueñarse de la pelota para patear un penal (que no le habían cometido). Los más antiguos de ese picado no se lo permitieron. ¿Podrá ahora llegar esa metáfora a buen puerto?

Sin embargo, el directivo de comisión directiva al que miran todos de reojo, por su potencial interés de instalar las SAD, es Alejandro Tamer, que si bien llegó como vice del candidato presidencial Marcelo Culotta, se acercó al oficialismo. Es que este empresario, cofundador de la agencia de viajes Despegar, forma parte del equipo de Federico Sturzenegger, principal impulsor de SAD desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Y el año pasado había sido empoderado por Moretti, como reemplazo de Néstor Ortigoza (quien presentó su propia denuncia penal contra Moretti) en la Secretaría de Fútbol Profesional.

En San Lorenzo las SAD son mala palabra. De hecho, el Día del Hincha se celebra cada 30 de noviembre, en recuerdo a que en el año 2000 los sanlorencistas frenaron la privatización del club, cuando estaba a punto de firmarse el contrato con la empresa ISL. ¿Hay riesgos? Además de la presencia de Tamer también hay otros datos: uno de ellos, una reunión en 2024 en Casa Rosada entre Moretti y funcionarios del Gobierno nacional. Otra, la mujer del video, María José Scottini, también de La Plata, tiene vínculos con Estudiantes, el club que le abrió las puertas a los capitales privados del empresario Foster Gillett, que esta semana reactivó su presencia al inyectar el capital que restaba girar al club de Juan Sebastián Verón ¿Coincidencias? Son hipótesis. Un dato de color es que Scottini fue parte de la gestión del intendente platense Pablo Bruera, cuyo hijo Facundo es jugador de San Lorenzo, cedido a préstamo a Barracas Central.

El canal en el que se difundió el video, la fecha de difusión (mismo día de la muerte del Papa) hace prever que fue un vuelto no de San Lorenzo, sino de la política grande o de los “prestamistas” que vieron incumplida la palabra de Moretti. Pero la cuestión es que reaparecen armados que se habían enfriado tras un diciembre caliente, cuando el presidente ¿de licencia? estuvo cerca de dejar el barco, rodeados de escándalos varios y una mala campaña del equipo. El escándalo más sonante, la transferencia “trucha” a Daniel Vila por el pase de Matías Reali, de Independiente Rivadavia a San Lorenzo.

Así, algunos de los candidatos presidenciales que perdieron en 2023 intentan retomar la unidad que negociaban en diciembre, por si caía el gobierno de Moretti antes de tiempo. Alguno de ellos ya avisó que no formará parte. También asoman nombres de exjugadores del club, uno de ellos Pablo Barrientos, con experiencia dirigencial en la CAI de Comodoro Rivadavia. También suenan el “Pichi” Mercier, Sebastián Torrico y hasta el hijo del “Patón” Bauza, nombres ligados a la obtención de la Copa Libertadores en 2014. La referencia no es casual. Es que San Lorenzo, para muchos, atraviesa una situación similar a la de 2012, cuando estuvo a un partido de perder la categoría. En aquel momento, la crisis se gestionó con éxito por la dirigencia entrante y se coronó con ese logro deportivo. También hay quien deslizó a Bernardo Romeo, el exdelantero, como una suerte de prenda de unidad. Pero por el momento, dicen, prefiere seguir trabajando en los seleccionados de la AFA.

Huerta de Soto y un evento privado en la Rosada

El duelo de siete días decretado por el Ejecutivo a raíz de la muerte del papa Francisco fue interrumpido por el presidente Javier Milei, quien recibió con honores a Jesús Huerta de Soto, uno de sus mentores ideológicos.

Como había anticipado Ámbito, el catedrático español visitó el país con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa a cargo de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), una institución fundada por el libertario Alberto Benegas Lynch (hijo). El miércoles por la noche, Milei lo recibió en la quinta de Olivos y encabezó el tour por la residencia oficial vistiendo el mameluco de YPF que le obsequiaron en su visita a Vaca Muerta.

WhatsApp Image 2025-04-27 at 1.32.18 PM.jpeg Huerta de Soto y Javier Milei, en ESEADE.

El jueves por la mañana, Huerta de Soto brindó un reportaje junto a Milei, quien aprovechó para mostrarse junto a sus candidatos en Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, y en territorio bonaerense, José Luis Espert.

En la entrevista que dio al canal A24, el economista español aseguró que el papa Francisco "ya está viendo la faz de Dios y la verdad moral, que dice que el Estado es como institución la encarnación del maligno en la Tierra". Lo cierto es que fue el propio Estado “maligno” quien alimentó a Huerta de Soto y a su nutrida comitiva de más de veinte personas en Casa Rosada, en donde todos fueron invitados a almorzar ese mismo jueves.

Tratado como un rockstar por los miembros del Gobierno, el economista recibió luego la distinción de la casa de estudios en una ceremonia que incluyó un dress code de togas negras con ribetes rojos que vistió tanto él como Milei y el resto del cuerpo docente. Tanta pompa y actividad demoró el vuelo oficial -que en un principio estaba previsto para las 22 y terminó saliendo cerca de la medianoche- e hizo que la comitiva oficial se perdiera el ingreso a la capilla ardiente. No obstante, en el Gobierno aseguran que nunca estuvo prevista dicha actividad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1916598004808638643&partner=&hide_thread=false Domingo liberal libertario.

Hoy en el Salón Blanco de la Casa Rosada asistimos a la masterclass de dos grandes: nuestro presidente @JMilei y @JHS_Oficial. VLLC!!! pic.twitter.com/m98zePb6Ce — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) April 27, 2025

Cómo esto fuera poco, al regreso de Roma el Ejecutivo montó además durante el fin de semana un acto en el Salón Blanco de Casa Rosada, en el cual se le entregó la condecoración de la Orden de Mayo. En el encuentro participaron varios integrantes del Gabinete y algunos invitados especiales, pero lo curioso es que no hubo participación de la prensa. El tratamiento del Ejecutivo fue como el de un evento privado, pero realizado en un salón de la Casa Rosada.

Diálogos con Conan: siempre un paso adelante

- Padre, qué escándalo el de San Lorenzo.

- Increíble, Conan.

- Entre nosotros, y esto queda acá, ¿usted pagó para jugar en San Lorenzo?

- ¿Qué estás diciendo, Conan? La categoría 70 era solo para elegidos, y además yo era el arquero que todos querían tener.

- Yo no le cuento a nadie, Padre, pero dicen que era medio maleta. Que no sacaba una.

- Son mandriles, Conan, buscan criticarme por todo. Además, los dirigentes de aquellos años eran más honrados.

- Más o menos, Padre. Ya se ponían dólares en el saco. Usted jamás haría algo así.

- Jamás, Conan. Las criptomonedas no entran en un saco. Son a prueba de cámara oculta.

- Siempre un paso adelante, Padre.

- Siempre, Conan.

- ¿Y para que los fichen en las listas, Padre? ¿Hay precio?

- Ni idea, Conan, de eso yo no sé nada. Pero en nuestra fuerza todo es por mérito. La que paga para que fichen al nene está en la vereda de enfrente.

- Mejor tenerla enfrente, Padre. Pero si sale Ficha Limpia la pierde, no sé de qué se va a disfrazar.

- Vamos a hacer lo posible, Conan. Nos viene bien a los dos. Si comiera milanesas con el Ingeniero lo haría entrar en razón.

- Invítelo de nuevo, Padre, quién le dice.

- No, Conan. Ya no hay retorno. Está enojado.

- Usted era arquero, Padre, lo puede atajar. Y, si no, ya sabe. Dígale que vaya con un saco.

- Ni lo menciones, Conan.