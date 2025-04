Pocas propuestas y muchas chicanas: los candidatos porteños protagonizaron un round televisivo a semanas de las elecciones

La previa estuvo marcada por abrazos y sonrisas, como la que compartieron el vocero candidato Manuel Adorni (LLA) con el exjefe de Gobierno, Jorge Telerman , integrante de la boleta que lleva como principal figura a Horacio Rodríguez Larreta . Pero también vivieron momentos de tensión cuando se encontraron cara a cara Ramiro Marra (UCEDE) y el asesor presidencial Santiago Caputo . El integrante del Triángulo de Hierro le tendió la mano al extrader, luego de su eyección del bloque de LLA, y le dijo: "Maleducado no soy".

santiago caputo y ramiro marra.jpg Santiago Caputo en la previa del debate. De fondo, el legislador exLLA, Ramiro Marra.

El hall del canal porteño se convirtió, al menos por unas horas, en un salón de la Cámara de Diputados de la Nación. Circularon por allí la diputada María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, y Oscar Zago, jefe de bloque del MID. Ambos mantuvieron un breve pero intenso intercambio, luego del abrupto abandono de los desarrollistas de la alianza de último minuto que habían armado con el macrismo porteño. El 18 irán por separado.

maria eugenia vidal y oscar zago.jpg

La única ausencia en el debate fue la de la diputada y candidata del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, por un problema de salud. Su lugar fue ocupado por el segundo en la lista, Luca Bonfante. "Arrugó Biasi. Una pena. Bardea por Twitter y en persona tira bomba de humo, una pena", le dijo a través de un mensaje en la red social "X" el candidato de Unión Porteña Libertaria, Yamil Santoro. Luego se conoció que Biasi atraviesa un cuadro de "neumonía bilateral aguda".

Durante el debate abundaron las chicanas entre liberales y peronistas, libertarios y nacionalistas, la izquierda y radicales. Hubo incluso acusaciones de nazismo. La multiplicidad de candidatos habilitó fuertes cruces entre las principales figuras y aquellos que apuestan a romper el piso mínimo para ingresar a la Legislatura, aunque escasearon las promesas concretas para los vecinos.

Cruces entre candidatos

El plato fuerte de la noche lo protagonizaron Leandro Santoro y Manuel Adorni. "Buenos Aires está mal. Lo sentimos todos. Está sucia y abandonada", afirmó y apuntó a los "negocios del macrismo". Al respecto propuso una comisión investigadora para revisar contratos. "La basura es un ejemplo", dijo y ejemplificó: "Como se hizo con las grúas".

Adorni le recordó que en 2021 fue candidato de Alberto y en 2023 fue en la boleta de Sergio Massa y le preguntó: "¿No te da verguenza ser kirchnerista?". "Hay afiches que dicen Adorni es Milei. Yo te digo que Santoro es Santoro. No necesito que me vengan a defender ni vengo a defender un proyecto político de la crueldad. Ustedes quieren destruir a Mauricio Macri para quedarse con todo y aplicar la motosierra, que genera dolor. Sino preguntale a los jubilados", le respondió el diputado al portavoz y reafirmó su apoyo a la Ciudad, por sobre todas las cosas: "Cuando se le quitó la coparticipación me manifesté en contra". La autonomía porteña tuvo, durante todo el debate, un espacio relegado.

yamil santoro, leandro santoro, silvia lospennato, paula oliveto, ricardo caruso lombardi.jpg Yamil Santoro, Leandro Santoro, Silvia Lospennato, Paula Oliveto y Ricardo Caruso Lombardi.

Adorni, quien enfrenta la barrera legal de la Constitución porteña que le impediría ejercer dos cargos públicos, defendió su candidatura desde los logros de la administración nacional. "Hace un año y cinco meses que estamos gobernando. Hemos tenido logros increíbles", dijo y enumeró mejoras macroeconómicas, entre ellas el superávit de las cuentas públicas. Y aprovechó para concentrar su exposición en la rivalidad con el PRO: "El único modelo probado que puede frenar al kirchnerismo somos nosotros. Hay otras propuestas que han probado y fracasado", recordó, en referencia al gobierno nacional de Mauricio Macri.

El vocero protagonizó sendos cruces con los dos representantes de la izquierda. Bonfante, con un tono jocoso e irónico, aprovechó para alegrarse por su presencia, pese a la fecha. "Hoy es 29, tu día, el día del ñoqui", le recordó y despertó risas en el resto de los candidatos y de los presentes en el estudio. El entredicho con Federico Winokur (de La Izquierda en Ciudad) fue, cuanto menos, tenso. Lo tildó de "comunista" y dejó entrever que no debería poder acceder a cargos públicos por llamar a construir una alternativa desde y para los trabajadores. El tono burlón del portavoz generó reacción en el público y, en particular, entre los asesores del candidato, que le gritaron "facho". Los conductores del debate debieron pedir silencio para continuar.

Silvia Lospennato debate.jpg Silvia Lospennato hizo foco en su experiencia como diputada.

Lospennato, principal candidata del oficialismo, evitó apostar a las chicanas y planteó su intervención desde su experiencia como diputada nacional para lograr aprobar proyectos en la futura Legislatura. "Hacer propuestas es fácil, pero aprobar una ley es muy difícil. Por eso vengo a ofrecer mi experiencia para que sí sucedan", remarcó y destacó las propuestas que dio a conocer semanas atrás en Costanera Norte, enfocadas en rebaja de impuestos a jubilados y pymes, además de iniciativas sobre salud, seguridad y vivienda para jóvenes. "Yo estoy acá representando al PRO y Horacio lo abandonó", sentenció Lospennato ante la pregunta de otro orador.

Uno de los momentos curiosos del debate estuvo a cargo del exDT de Tigre, Argentinos Juniors y Racing, Caruso Lombardi, quien logró despertar la risa de los presentes con una mención al saliente técnico de Boca Juniors, Fernando Gago. "Soy ciudadano. Los políticos no tienen idea de lo que es eso. Hay muchos que tuvieron oportunidades y la dejaron pasar. Hay 17 caras nuevas y esto es cuestión de resultado, sino pregúntenle a Gago, que perdió y se tuvo que ir".

A su turno, Larreta, que volverá a aparecer en una boleta luego de su postulación en las PASO de Juntos por el Cambio en 2023. "Vos me conocés. Trabajé 16 años para vos", dijo y generó murmullos en el estudio, donde se encontraban, entre otros, los asesores del PRO. "Todos coincidimos en que recordamos la Ciudad que era y hoy no es la misma", cuestionó y acusó al oficialismo local de "mentirle a los porteños". Luego habló de una Ciudad "en crisis" y sentenció: "Por eso vuelvo".

Caruso Lombardi.jpg Ricardo Caruso Lombardi realizó una analogía con el exDT de Boca Fernando Gago.

A su turno, el liberal UCEDE, Marra, evitó confrontar con Adorni y plantó su candidatura como la de un opositor "al kirchnerismo y a la izquierda", mientras que Lucille "Lula" Levy (Evolución) se refirió a la necesidad de renovar la Legislatura con gente nueva. "Falta más espacio para mi generación en la política", dijo y aprovechó para rivalizar con Larreta: “Te voté y me decepcionaste, tu candidatura es parte de tu enfrentamiento con los Macri”.

Asimismo, la candidata de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, destacó entre sus propuestas la defensa de los jubilados: "Me duele que en Caba haya 250 mil adultos mayores sin las necesidades satisfechas". En sintonía con Leandro Santoro, propuso revisar las licitaciones de la gestión para posibles detectar irregularidades: “Me van a tener que explicar en qué se gasta”.

El debate de esta noche en el Canal de la Ciudad es el único de carácter público que se llevará a cabo de cara a las elecciones legislativas. La multiplicidad de candidatos es consecuencia de, entre otros aspectos, la suspensión de las PASO y la fragmentación del oficialismo. El próximo 18 de mayo, el PRO enfrentará en las urnas uno de sus mayores desafíos electorales desde su llegada al Gobierno porteño. Restará ver si la oposición, sean peronistas, libertarios o exsocios, cuenta con la fuerza necesaria para cortar con su hegemonía.