Cómo es lujoso complejo en el que el exsenador Edgardo Kueider pasó las fiestas en Paraguay

tierra alta -.avif Los acusados abonaron u$s150.000 cada uno para poder gozar del beneficio de prisión domiciliaria. Remax

El complejo está ubicado en la intersección de las calles Del Maestro y Gonzalo Bulnes, a 20 minutos del Palacio de López, en Asunción. Se trata de uno de los seis desarrollos de lujo que posee Tierra Alta en la capital paraguaya.

Para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, Kueider y a su acompañante tuvieron que abonar una fianza de u$s150 mil por cada uno.

En paralelo al festejo de las fiestas de fin de año, la Justicia de Paraguay avanza con la investigación del caso. Desde Argentina, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, espera avanzar con pericias en Paraguay, tras solicitar formalmente la extradición urgente de Kueider y Guinsel Costa.

Un fiscal opinó que es válida la sesión en la que se expulsó al exsenador Edgardo Kueider

El fiscal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal Rodrigo Cuesta pidió al tribunal que rechace la apelación del exsenador y que se confirme el fallo que validó la sesión de la Cámara de senadores del Congreso en la que se lo expulsó de banca. Kueider había interpuesto una acción de amparo en Argentina contra la Cámara alta para que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del 12 de diciembre en la que se dispuso su remoción del cargo de senador, debido a supuestas irregularidades en el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel como presidenta del Senado.

El juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico rechazó el planteo y Kueider apeló ante la Cámara. Ahora pidió que su solicitud sea tratada durante la feria de enero.

Votación Kueider.jpeg La defensa de Kueider exigió que se declare nula la sesión donde se definió su expulsión.

En detalle, el argumento de la defensa de Kueider es que la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel no podía cumplir en la sesión con sus funciones de presidenta del Senado, habida cuenta que se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo, al hallarse el presidente de la Nación en comisión de servicios en el exterior. Además agregaron que no se respetó el debido proceso, al no haberse resguardado su derecho de defensa.

Antes de definir, el tribunal pidió la opinión del fiscal ante Cámara quien se pronunció por rechazar la apelación del senador removido por inhabilidad moral.

Caso Kueider: difunden el video del momento en que el que detienen al exsenador

Mientras avanza la investigación por presunto lavado de dinero y contrabando, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay difundió en el video que muestra cómo fue la revisión vehicular del exsenador entrerriano tras la cual fue detenido. En la filmación puede observarse el momento en el que Kueider y Costa llegaron al Puente de la Amistad en una camioneta y pasaron por los diferentes pasos del control.

Kueider detención.mp4 El momento en que el exsenador y su secretaria fueron detenidos por las autoriades paraguayas. DNIT

En las imágenes puede observarse como el senador y su secretaria ingresan a las 23:57 a la oficina de migraciones paraguaya y sale a las 00:20. Posteriormente, durante un segundo control, las autoridades paraguayas revisaron nuevamente a Kueider y Costa y, tras encontrar la mochila con los dólares sin declarar, procedieron a la detención de ambos. Tras esto, puede verse como uno de los agentes incauta el dinero del exlegislador.