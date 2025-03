Marcela Pagano volvió a apuntar contra Martín Menem: "Está dispuesto a llevarse puestas las instituciones"

La interna de La Libertad Avanza no se agota. Luego de que un grupo de diputadas del bloque se tiren vasos de agua en pleno recinto, la diputada Marcela Pagano criticó con un megáfono durante una sesión a Martín Menem y ratificó su pertenencia al oficialismo: "Yo soy la persona más leal al Presidente".

Entrevistada en C5N, indicó que existen dentro del oficialismo aquellos que tienen "un interés claro en dejar de lado a un montón de personas que militamos por Javier Milei porque no les conviene. Creo que ese es Martín Menem". Asimismo, apuntó que " está trabajando para su propia construcción política , no para Javier", y contrastó: "El único jefe político que yo tengo es el presidente Javier Milei, en quien creo. Creo en su honestidad".

Luego, aseguró que Martín Menem no le aceptó la renuncia a la presidencia de la Comisión de Juicio Político, designación que la llevó a iniciar conflictos internos dentro de su bloque, y opinó que él " está dispuesto a llevarse puestas las instituciones" y que "tiene un vínculo con el criptogate". "No nos dejaba presentar proyectos de ley ", afirmó.

El cruce de Marcela Pagano con Martín Menem en la sesión de Diputados

En la previa a la puesta en marcha de la sesión por el DNU del FMI, se conocieron una serie de audios en los que Menem les habría dicho a los diputados de su bloque: "Los quiero a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico".

Según pudo chequear Ámbito, los audios son reales. Habrían sido enviados por el riojano esa mañana al grupo de WhatsApp “Difusión Bloque”, del que participan todos los diputados, salvo Pagano, “porque ella no quiere”. La intención del riojano no habría sido otra que tener un as bajo la manga ante la eventual necesidad de que los libertarios requieran “ganar tiempo”.

Pero además, siempre de acuerdo a esos audios, Menem habría dicho: “El tema de Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades. Estamos en contra, avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. Democracia para Siempre, hay que trabajar”.

La experiodista recogió el guante. Apenas arrancó la sesión, pidió la palabra. “Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me pudiera dar explicaciones a mí y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de Juicio Político y usted tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones”.

“Está haciendo un exceso de sus facultades", le dijo la diputada, para luego rematar: “Interrumpir a un orador es de fascista”. Cuando culminó su tiempo para hacer uso de la palabra, Pagano apeló a un megáfono color verde. Y continuó increpando al presidente de la Cámara. “¡Ponga el audio, Martín Menem! Ponga el audio donde usted dice que arregló con todos los bloques para desconocer un acta. Yo no le tengo miedo”, gritó la legisladora. “Yo trabajo para Javier Milei, no para usted”.