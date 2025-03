Congreso: a Cristina Kirchner se le rebela la tropa en ambas cámaras

No es la primera vez que los diputados de Catamarca se diferencian del bloque de Unión por la Patria. En algunas ocasiones, votaron con el Gobierno. En otras, pegaron el faltazo. Este miércoles, los catamarqueños que responden a Raúl Jalil se ausentaron de la sesión. Todo esto pese a que, días antes, Cristina había convocado de manera “urgente” al consejo nacional de su partido para “fijar una postura partidaria” por el decreto del FMI.

“El Partido Justicialista rechaza en todos sus términos el DNU 179/25” , rezaba el comunicado que emitieron las autoridades tras concretarse la reunión. Como fuera, los catamarqueños hicieron caso omiso a las órdenes emanadas de la cúpula justicialista. No fueron al recinto para votar en contra del acuerdo.

La estrategia del “látigo y la chequera” que tanto se le achacó al kirchnerismo parecería haber vuelto con los libertarios, sin distinción de signo político. Las obras y los fondos que requieren los gobernadores, sobre todo en años electorales como el presente, pesan más que la identidad partidaria. Es cierto que los catamarqueños no fueron los únicos ausentes de UP en la sesión. El resto de los faltazos –que fueron varios— respondieron a cuestiones personales, en muchos casos, avisados de antemano, aseguraron altas fuentes del bloque que conduce Germán Martínez.

Ruptura en el Senado

En paralelo a la sesión en la que quedaba a la vista la desobediencia catamarqueña se conocía que el interbloque que conduce José Mayans volvía a escindirse. A Unidad Ciudadana, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, y Frente Nacional y Popular, encabezado José Mayans se le sumó un tercer bloque: Convicción Federal.

La noticia, aseguran cerca de esos senadores, no sorprendió. “Siguen dentro de Unión por la Patria”, aclararon, bajándole el precio a la división. Pero lo cierto es que implica un mensaje para Cristina Kirchner. “Éramos espectadores, se hacía todo lo que ella quería. Eso cambió”, aseguraron desde Convicción Federal. “Queremos que nos escuchen, si tengo un proyecto que afecte a mi provincia, que lo tengan en cuenta en Labor Parlamentaria”, se explayó esa misma fuente.

En rigor, con el surgimiento de este bloque, que preside el puntano Fernando Salino, cercano a Alberto Rodríguez Saá, los senadores de Convicción Federal tendrán un representante en las reuniones de Labor Parlamentaria, que es en las que los jefes de bloque definen los temas a tratar en las sesiones. “Si no estoy en Labor, no existo”, subrayó uno de los integrantes de ese espacio, que se queja de que la agenda pase por Ficha Limpia y no por los problemas que aquejan a su provincia.

De esta manera, no solo el puntano se hará escuchar en esas reuniones parlamentarias. Sino que éste asistirá en nombre de la jujeña Carolina Moisés, hoy enfrentada con CFK, por los manejos del PJ en su provincia.

También forman parte de ese nuevo bloque el catamarqueño Guillermo Andrada, muy allegado Jalil (el gobernador que participó de la reunión con Francos). Y, por último, Fernando Rejal, riojano que responde a su gobernador, Ricardo Quintela. Este último mantiene distancia con Cristina Kirchner desde hace tiempo. No solo porque amagó con ir a una interna con la exvice, sino que armó una línea interna, "Federales", dentro del PJ.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1902153262230302778&partner=&hide_thread=false Repasamos junto a los gobernadores @OsvaldoJaldo (Tucumán), @GustavoSaenzOK (Salta) y @RaulJalil_ok (Catamarca), el ministro de Economía, @LuisCaputoAR y el vicejefe de Gabinete del Interior, @catalanlisandro, las obras que hemos acordado realizar en el transcurso de este año en… pic.twitter.com/w398bsFQ7A — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 19, 2025

En diálogo con este medio, uno de los integrantes dejó en claro que esta ruptura responde a cuestiones vinculadas con la dinámica parlamentaria (tener una silla en Labor Parlamentaria).

El nacimiento de Convicción Federal no se asemeja al momento en el que UP pasa a estar integrado por los bloques que conducen Mayans y Di Tullio. En aquel momento, la "ruptura" fue para hacerse de un lugar en el Consejo de la Magistratura.

Más bien, se parece a cuando el senador Carlos "Camau" Espínola y el expulsado Edgardo Kueider, junto con otros tres legisladores de UP, armaron rancho aparte en el último año del gobierno de Alberto Fernández para, justamente, impulsar proyectos vinculados a las problemáticas de sus respectivas provincias en lugar de poner el foco en la agenda judicial, que tanto impulsó Cristina en aquellos años.

Aunque, en este caso, uno de los integrantes del nuevo bloque se encargó de subrayar: "Seguimos siendo 34". Es decir, seguirán trabajando en tándem con las otras dos bancadas de UP pero con la clara intención de que los problemas que aquejan a sus provincias "lleguen al Senado".

En otras palabras, el bloque intentará darle una impronta más "federal" a UP y, desde las reuniones de Labor Parlamentaria incidir en el temario de las sesiones. Es más, en este sentido, uno de los integrantes de la bancada recalcó que, con el nacimiento de Convicción Federal, UP tendrá a tres representantes en las reuniones de jefe de bloque, frente a los 12 senadores que representan a las bancadas "dialoguistas". "Nos conviene fortalecernos estructuralmente", dijo uno de los integrantes de la bancada.

Aun así, reconocieron que, de cara a las elecciones de este año, buscarán "diferenciarse del kirchnerismo". "Tenemos miradas diferentes", dijo uno de los senadores al fundamentar esta decisión.

El pliego de Lijo

Convicción Federal tendrá su debut en el recinto el 3 de abril. Ese día, se votarán los pliegos de los jueces para la Corte de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por pedido del interbloque Unión por la Patria.

En concreto, las miradas estarán puestas en cómo votarán los integrantes de Convicción Federal en el caso de Lijo, tema que divide aguas dentro del interbloque UP. Según pudo saber Ámbito, el bloque que conduce Fernando Salino dará quórum ese día.

“En nuestro bloque no todos votan a Lijo”, anticipó uno de los senadores del espacio. Y aseguró que ese tema, en particular, “es muy dinámico”. Además, otro de los senadores de ese espacio señaló: "Vamos a ver cómo viene el oficialismo, que es el que tiene que conseguir los votos".

Ahora bien, más allá de los nombres, desde Convicción Federal se encargaron de aclarar que "repudian" el procedimiento al que apeló el presidente Javier Milei, al nombrarlos por decreto.

Críticas a CFK y a La Cámpora

"Cristina como presidenta del partido representa una parte. Vemos que la conducción nacional del partido quedó reducida a los espacios mucho más afines al Kirchnerismo. Nosotros creemos que el peronismo es mucho más que el kirchnerismo"; dijo este jueves la senadora Moisés en diálogo con Radio 10.

"El kirchnerismo que hoy está cooptando el PJ tiene un pensamiento estructurado, te tira para el pasado, una metodología que ya no no funciona, como el imponer, del no debatir, muy del porque lo dice Cristina y tenés que hacer caso", dijo más adelante la senadora.

Carolina Moises Moisés arremetió contra La Cámpora.

Más adelante, la jujeña reivindicó al gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Axel (Kicillof) es sin dudas una de las figuras que nosotros pensamos que puede crecer". Y agregó: "El problema es el tapón de La Cámpora, que no deja crecer en ningún lado nada. Te diría que hasta no es el problema Cristina, el problema es La Cámpora, que ha cooptado y ha y intoxicado al peronismo de una metodología, y que la verdad que es muy dañina y no lo ha hecho ahora, lo viene haciendo desde cuando éramos gobierno".