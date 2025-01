Congreso: el Gobierno insiste con las extraordinarias, pero los bloques desconocen la convocatoria

Bloques aliados y opositores señalaron a este medio que no fueron informados sobre ninguna convocatoria para sesionar en enero o febrero. "La intención está, pero no tenemos fecha", indicaron desde Casa Rosada. "No hay ninguna definición al respecto. Nadie sabe nada de eso", respondieron minutos después desde el bloque legislativo de La Libertad Avanza. "Esa negociación la lleva a cabo el Ejecutivo", aseguraron desde el entorno de Victoria Villarruel, presidenta del Senado, explicitando la creciente distancia con su compañero de fórmula.