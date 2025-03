El Gobierno le baja el tono a la interna del bloque libertario

Sin agenda oficial del presidente Javier Milei , la Casa Rosada amaneció con funcionarios distendidos por haber anotado dos victorias que consideraban cruciales en la víspera: una votación favorable en la Cámara baja y un operativo de seguridad ordenado, sin disturbios que lamentar . Sin embargo, la foto fue opacada por las peleas intestinas al interior del bloque libertario, que resurgieron en un recinto que parece no poder ordenarse.

Pese al escenario en el cuerpo legislativo, que incluyó la aparición de un megáfono utilizado por la diputada Marcela Pagano para increpar al presidente de Diputados, Martín Menem , quien a su vez también protagonizó la jornada por la filtración de audios, en el Ejecutivo le bajaron el tono a lo ocurrido . “Son cuestiones partidarias que no hacen a la gestión” , señalaron ante una consulta de este medio desde despachos de Balcarce 50.

No corre la misma suerte la valoración que hacen de Marcela Pagano. La periodista devenida en diputada no es del agrado de Presidencia, en donde reconocieron a Ámbito que si no piden su expulsión es porque “no es un lujo que podamos darnos ahora”. “Necesitamos de su voto”, argumentó un funcionario al tiempo que reconoció que hubo desinteligencias en el armado electoral de 2023.

Embed - Marcela Pagano on Instagram: "10 meses (41 semanas) en mi pancita yendo de acá para allá, y en esa misma banca donde crecía y daba pataditas ayer se sentó pero esta vez a upa mío. Acompañando a mamá en sus tareas, anoche apoyando a @javiermilei en la apertura de las sesiones 2025 #vllc" View this post on Instagram A post shared by Marcela Pagano (@marcelampagano)

Cerca del Presidente apuestan a que eventualmente la diputada termine abandonando a los libertarios para armar su propio bloque. Mientras tanto, siguen sus movimientos de cerca. Por caso, en las últimas horas varios se agarraban la cabeza ya que habían sido notificados de que Pagano iba a da una entrevista televisiva contando su versión de lo sucedido.

Casa Rosada, conforme con el operativo policial

Respecto al operativo policial que se desplegó en las inmediaciones del Congreso para contener una nueva movilización en reclamo de un aumento de los haberes jubilatorios, en el Gobierno lo calificaron como “exitoso”. Como contó este medio, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo el miércoles en Casa Rosada monitoreando los acontecimientos junto a Karina Milei.

Si bien para el afuera el Ejecutivo destacó el accionar policial, hubo al interior del Gobierno preocupación por el impacto de las imágenes de la represión, que la ministra se encargó de explicar durante toda la semana. Para evitar una escena similar, esta vez se concentraron los esfuerzos en contener la movilización e impedir, vallas mediante, que los manifestantes llegarán al Congreso.

Tanto Bullrich como Martín Menem regresarán el viernes por la mañana a Casa Rosada, cuando el presidente Javier Milei encabece una nueva reunión de gabinete junto a sus ministros. Cancelado el viaje presidencial a Israel, el jefe de Estado permanecerá en el país durante el fin de semana largo y será testigo de la marcha de unidad que se prepara para el próximo 24 de marzo, cuando se cumpla un nuevo aniversario del último golpe cívico militar.

Para la ocasión, en el Ejecutivo preparan “algo que va a contar la historia completa” de lo ocurrido entre marzo de 1976 a diciembre de 1983, como también ocurrió para la misma fecha en 2024.