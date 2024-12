Diplomáticos rusos también atizan la interna LLA: entre el aval a policías y las denuncias de complot

La postura de Patricia Bullrich

La denuncia penal aparece el mismo día en que Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, salió a confirmar que los agentes de tránsito de CABA no violaron la Convención de Viena en relación a las inmunidades de diplomáticos a la hora de intentar realizar el control de alcoholemia a dos funcionarios de la Embajada rusa. "El control de tránsito no es un hecho policial. La fiscalía, en flagrancia, no dejó que se secuestren los autos de acuerdo a la Convención de Viena, los autos no fueron secuestrados. También hubo un respeto porque en ningún momento se entró en los autos. En ningún, momento si bien fue un proceso largo, se violó la Convención de Viena", sostuvo la ministra este jueves en declaraciones a la prensa.