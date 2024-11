Duro comunicado de una organización de sobrevivientes por la serie "Cromañón"

Sin embargo, desde la organización repudiaron “que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos”.

"No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo”, señalaron, al tiempo que argumentaron que la banalización de la tragedia “puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca”, e insistieron: “Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares”.

“Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más ‘No nos cuenten Cromañón’", concluyeron.

Embed - No Nos Cuenten Cromañon on Instagram: "Ante el inminente estreno de una serie que lleva como título la palabra "Cromañón", entendiendo que es una ficcion, desde nuestro espacio queremos expresar lo siguiente: Creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo q es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar informacion más fehaciente por otros medios. Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavia nos duele a todos. No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo. Entendemos que esto puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca. Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares. Y si quieren informarse realmente sobre las causas, el antes, el durante y el después de Cromañón ponemos a disposición nuestro libro "Voces, Tiempo, Verdad". Lo recaudado por este libro se utiliza íntegramente para el bienestar de los y las sobrevivientes. Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más "No nos cuenten Cromañón"."