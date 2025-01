Edmundo González Urrutia se reunió con Patricia Bullrich y pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo

Sobre el futuro, González Urrutia afirmó que su intención es " ir a Venezuela a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos", el próximo 10 de enero. Hoy me siento más que nunca más cerca de cumplirlo”, sostuvo el opositor.

“Yo no voy a develar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos con más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantar nada porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas”, comentó sobre su futuro.

En referencia al caso de Nahuel Gallo, quién fue secuestrado por el régimen de Maduro casi un mes atrás, González Urrutia exigió su "libertad inmediata": "Clamamos por la libertad del gendarme argentino detenido y la de todos los presos políticos y civiles en Venezuela”.

Por último, el mandatario electo sentenció: “Estoy muy emocionado por la receptividad de los venezolanos, muy numerosa. Agradezco ese reconocimiento del presidente Milei hacia mi persona”.

El encuentro entre Javier Milei y Edmundo González Urrutia

La reunión entre ambos líderes políticos comenzó a las 1. Según aseguraron desde Casa Rosada, durante la reunión se discutieron "iniciativas concretas para promover la estabilidad en la región" y se reafirmó el compromiso de la Argentina con los valores republicanos y el bienestar de sus ciudadanos. Por otro lado, también se abordó la detención ilegal del gendarme argentino a manos del régimen de Maduro.

Tras el encuentro, ambos Milei y el líder venezolano salieron durante varios minutos al balcón de la Casa Rosada a saludar a los manifestantes presentes en la Plaza de Mayo. Desde la calle, los presentes cantaron "y va caer, este gobierno va a caer" y "presidente" cuando se asomó González Urrutia.

La imagen fue todo un gesto político del gobierno argentino al líder venezolano, quien se proclamó ganador de las elecciones presidenciales en su país del pasado 28 de julio. Este resultado no fue reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, quien convalidó a Nicolás Maduro el mandatario electo, pero sin mostrar actas electorales a pesar de los reclamos internacionales.

En los próximos días, se llevara a cabo la toma de posesión en Venezuela. En este contexto, González Urrutia deberá volver a su país - donde el régimen de Maduro le inició un pedido de captura - para encontrarse con Corina Machado y, según aseguraron, prepararse para la asunción del 10 de enero.