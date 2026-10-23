Educación, producción y federalismo, las consignas de una cumbre peronista en Comodoro Rivadavia

Después de la cumbre de algunos referentes del peronismo en la Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires, una decena de dirigentes mantuvieron un acto público en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia , en donde buscan visibilizar una agenda de gestión y un grupo de potenciales candidatos distritales.

La denominación que eligieron fue "El Peronismo Debate" y contó con una reunión con autoridades de las nueve universidades que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA). A su vez, se trabajó colectivamente un documento que finalizó con ejes prioritarios para la concresión de un Programa Federal para el Desarrollo Energético , que incluye desarrollo de infraestructura, consolidación de capital humano, la generación de un andamiaje industrial y una integración regional.

Entre los dirigentes, se encontraban diputados (Luque, Michel, Tolosa Paz, Lanesán, Olmos); senadores (Bahl, Salino, Linares); e intendentes (Achával, Macharashvili, Pérez, Grasso, Harrington) que no se encuentran contenidos dentro del armado kirchnerista, massista o kicillofista. Se trata de la tercera convocatoria que ya realizaron, tras sus eventos en Parque Norte y Concepción del Uruguay. Antes de fin de año, prevén una nueva presentación en el norte del país.

Entre los discursos, Michel ejemplificó que Vaca Muerta "puso de relieve la importancia de sostene r las inversiones y las obras estratégicas para convertir los recursos energéticos en una herramienta de desarrollo nacional". En tono electoral, Tolosa Paz sostuvo que "tenemos que debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas ”. Achával, por su parte, mencionó como prioridad "la oportunidad de pensar la Argentina del futuro, federal que a partir de la producción, el trabajo y la educación pueden levantarse".

El encuentro se dio en medio de distintas actividades que conjugan a representantes de las diversas organizaciones que confluyen en el peronismo. Fue el caso del pasado martes, cuando la diputada Natalia Zaracho presentó su libro con dirigentes bonaerenses como Daniela Vilar, Cristina Álvarez Rodríguez y Teresa García ; o del foro que será protagonizado este sábado por Juan Grabois y Axel Kicillof.

Más allá de eso, hubo una cumbre de gobernadores este jueves, con la participación del propio Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa); Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También estuvo Máximo Kirchner, Sergio Massa, el senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, y los titulares de los bloques legislativos, Germán Martínez y José Mayans.

Según pudo confirmar Ámbito en la reunión -que incluyó una cena- se abordaron cuatro puntos. Los participantes, señalaron que analizaron “con mucha preocupación la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina”. Hablaron de “las y los argentinos que pierden su trabajo o tienen miedo de perderlo”, advirtieron que “a muchísimas familias argentinas les cuesta llegar a fin de mes” y calificaron de “gravísima” la situación de las familias sobreendeudadas.

Los dirigentes también evaluaron la situación de las personas con discapacidad y su financiamiento, a partir de lo aprobado el miércoles en Diputados, y el financiamiento de las universidades, “con un gobierno que incumple una ley del Congreso”. Plantearon, además, “la situación dramática de las provincias argentinas, de su financiamiento y de la industria y las economías regionales”, y advirtieron que, en pleno impacto de El Niño, “las provincias y los municipios están sin ningún acompañamiento del gobierno de Milei”. “Mientras tanto, tenemos al gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales”, cuestionaron.

En el segundo punto, los referentes del peronismo afirmaron que esos temas los están “debatiendo a fondo” en la discusión del Presupuesto, donde presentarán propuestas concretas desde el bloque. Apuntarán a mejorar rutas, la construcción de viviendas y la infraestructura social; garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones; hacer cumplir la ley de financiamiento universitario, y darles recursos a pueblos y provincias para mitigar los efectos de El Niño.

El tercer punto apuntó directamente contra la Casa Rosada. “Ante este panorama, Milei solo piensa en reformar las reglas de juego electoral”, sostuvieron. Y fijaron posición: “Creemos que hay que sostener las PASO como herramienta, siendo conscientes de que cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad”. Por último, ratificaron “la vocación de unidad del peronismo y del campo popular”. “Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, concluyeron.