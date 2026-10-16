El circuito del dinero de la ANDIS: el empresario aeronáutico, Baires Fly y las facturas por supuestos vuelos

La Justicia investiga el papel de Sergio Mastropietro y Baires Fly en el presunto lavado de fondos de proveedores de la ANDIS. El fallo identificó transferencias por $95 millones en un día y mensajes con Miguel Ángel Calvete.

La Justicia investiga transferencias de proveedores de la ANDIS a Baires Fly y la emisión de facturas por supuestos servicios aeronáuticos.

El empresario aeronáutico Sergio Daniel Mastropietro fue procesado en la causa ANDIS por su presunta participación en maniobras de lavado de activos vinculadas con el dinero que habrían generado las contrataciones irregulares de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.

Según la resolución, su intervención se habría concentrado en una etapa posterior a las adjudicaciones: la recepción, circulación y canalización de fondos mediante operaciones comerciales que, bajo la apariencia de servicios aeronáuticos, habrían permitido disimular su origen.

El expediente pone el foco en su vinculación con Baires Fly S.A. y en la relación que mantenía con Miguel Ángel Calvete , señalado como uno de los articuladores del esquema investigado.

Para los investigadores, Mastropietro no habría intervenido en la selección de los proveedores ni en las decisiones de compra dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad , sino en el circuito económico posterior.

La resolución lo describe como parte de una estructura que habría tenido a su cargo la recepción y el movimiento de dinero proveniente de las empresas beneficiadas por las contrataciones públicas.

En uno de los pasajes del fallo , el juez Ariel Lijo sostuvo que parte de las ganancias ilícitas obtenidas mediante las contrataciones indebidas, “con el objeto de disimular su origen”, habría sido destinada a Alan Pocovi, Mastropietro y Baires Fly S.A. Según la hipótesis judicial, ambos habrían intervenido en la recaudación y en las maniobras dirigidas al blanqueo de los fondos canalizados por Calvete.

Los $95 millones transferidos a Baires Fly

Uno de los episodios que reconstruye el fallo ocurrió el 10 de septiembre de 2025. Ese día, las empresas Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. transfirieron un total de $95.060.000 a una cuenta bancaria de Baires Fly.

El dinero se distribuyó en dos operaciones: $34.560.000 provenientes de Prolite Orthopedics y $60.500.000 de Probock.

Para el juzgado, de acuerdo con la investigación que llevó adelante el fiscal Franco Picardi, la importancia de esos movimientos no reside únicamente en los montos, sino en su coincidencia con una serie de comunicaciones entre Calvete y Mastropietro.

El día anterior, este último le había enviado a Calvete los datos de la cuenta bancaria de Baires Fly y le había pedido que le avisara cuando concretara el envío del dinero. La respuesta de Calvete fue: “empiezan a mandar todo”.

Una vez realizadas las transferencias, Calvete le remitió los comprobantes y le pidió que las facturas fueran confeccionadas ese mismo día. Horas después, Mastropietro le envió facturas emitidas por Baires Fly a Prolite Orthopedics, Probock y Profarma, bajo el concepto de compra de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”.

La secuencia temporal es uno de los elementos que el juez considera centrales para sostener la hipótesis de lavado. En particular, porque los comprobantes comerciales aparecieron después de las transferencias y en respuesta a las instrucciones impartidas por Calvete.

El fallo advierte que una transferencia o una factura, por sí solas, no prueban una maniobra delictiva. Sin embargo, señala que deben analizarse en conjunto con las comunicaciones, la vinculación entre las empresas y el contexto de las contrataciones investigadas.

En ese sentido, la resolución afirma que la documentación comercial “pudo haber sido utilizada para exteriorizar una causa negocial respecto de los fondos canalizados”, una hipótesis que deberá seguir profundizándose durante la investigación.

Una facturación millonaria entre proveedores de la ANDIS

El episodio de septiembre no aparece aislado. La documentación incorporada al expediente, incluida información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitió reconstruir operaciones de facturación de Baires Fly con distintas empresas vinculadas a las contrataciones investigadas.

Entre los movimientos consignados en la resolución se encuentran:

Indecomm S.R.L.: $100 millones facturados en julio de 2025.

$100 millones facturados en julio de 2025. Probock S.R.L.: $90.609.000 en facturas emitidas entre agosto de 2024 y septiembre de 2025.

$90.609.000 en facturas emitidas entre agosto de 2024 y septiembre de 2025. Prolite Orthopedics S.R.L.: $221.184.000 facturados entre abril y septiembre de 2025.

$221.184.000 facturados entre abril y septiembre de 2025. Profarma S.A.: $410.395.516, correspondientes a operaciones de diciembre de 2023 y del año 2025.

$410.395.516, correspondientes a operaciones de diciembre de 2023 y del año 2025. Resposane Salud S.A.: $180 millones facturados entre diciembre de 2023 y 2024.

Estos importes corresponden a la facturación registrada entre las sociedades y no deben confundirse automáticamente con dinero de origen ilícito. La hipótesis judicial es que esas operaciones, valoradas junto con el resto de la prueba, habrían servido para canalizar fondos provenientes de las empresas beneficiadas por el esquema de contrataciones.

La resolución también describe un circuito de facturaciones cruzadas entre firmas vinculadas a Calvete, integrantes de la familia Sagués y Baires Fly. En el segmento de insumos para amputaciones, el juzgado identificó transferencias de empresas de ese grupo a la firma aeronáutica por $95.060.000, precisamente las dos operaciones del 10 de septiembre de 2025.

Los mensajes con Calvete y los vínculos previos

La investigación también reconstruyó la relación entre Mastropietro y Calvete a partir de los teléfonos y otros elementos secuestrados durante los procedimientos.

El 25 de agosto de 2025, Calvete le escribió a una persona agendada como “Sergio M”, cuya línea telefónica fue vinculada con Mastropietro. En ese intercambio le dijo: “Serginho… Nos manejamos por este”.

Dos días después, Mastropietro le envió los datos de una cuenta bancaria del Banco Macro correspondiente a Baires Fly S.A.

Miguel Ángel Calvete intercambió mensajes con Sergio Mastropietro sobre transferencias y facturas de Baires Fly, según la investigación judicial. LSA

El juzgado también mencionó registros de ingresos de Mastropietro, el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025, al lote 180 del barrio Altos de Campo Grande, donde reside Diego Spagnuolo. Según el sumario policial, en esas fechas también concurrieron Calvete y Guadalupe Muñoz.

Otro elemento señalado en la resolución es la constitución, en 2018, de la firma Megastática junto con Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS. El domicilio social consignado coincidía con el de Indecomm S.R.L., una empresa vinculada a Calvete.

Además, los nombres de Mastropietro y Pocovi aparecieron en los cuadernos secuestrados a Calvete, dentro de un listado identificado como “Círculo Tuco”.

Para el juez, estos elementos contribuyen a contextualizar los vínculos entre los involucrados y a evaluar si las operaciones económicas investigadas respondían a una intervención ocasional o a una función estable dentro del entramado.

El rol que le atribuye la Justicia

La resolución distingue la participación atribuida a Mastropietro de la que se les adjudica a los funcionarios y empresarios que habrían intervenido en las contrataciones de la ANDIS. Su aporte, de acuerdo con el fallo, se habría producido en la etapa de circulación del dinero obtenido a partir de las adjudicaciones cuestionadas.

En uno de los tramos relevantes del fallo, el magistrado concluyó que la facturación a través de Baires Fly se reiteró respecto de distintas empresas y durante un período prolongado. Esa continuidad le permitió sostener, provisoriamente, la habitualidad de las operaciones investigadas.

El fallo afirma que su intervención no habría estado dirigida a decidir qué empresas serían adjudicatarias ni a operar dentro de la agencia, sino a cumplir una función posterior: “recibir, mover, transformar y canalizar una parte de los fondos generados mediante las maniobras precedentes”.

Sobre esa base, el magistrado consideró que la reiteración de las operaciones y la coordinación con Calvete permitían sostener, en esta etapa del proceso, que Mastropietro no habría actuado como un tercero ocasional, sino que habría asumido un rol funcional dentro de la estructura investigada.