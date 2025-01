El gobernador de Chubut responsabilizó a la RAM por los incendios en Epuyen

A través de su cuenta de X, el gobernador aseguró que el avance del fuego no es casual sino que "obedecen a la planitifación de los mismos delicuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas".

Embed Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional “Los Alerces”, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos,… https://t.co/MS3QSVLc2b — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 18, 2025

Por último, aseguró que no permitirá que "nigún violento" lo intimide, y prometió que no desacasnará "hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos". "¡EN CHUBUT LA LEY SE CUMPLE Y NO LES TENEMOS MIEDO!", concluyó.

Torres fue parte activa de la coordinación de las tareas del combate del juego. Brigadistas y bomberos trabajan en el control de los focos de incendio, cuya magnitud impactó a más de 2 mil hectáreas alcanzando 50 viviendas, el sum de escuela y un edificio público.

El intendente José Contreras describió la situación que inició el pasado miércoles como "total desastre" y manifestó preocupación por los pronósticos de vientos en la zona.